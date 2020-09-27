وزارة التعليم العالي تعلن عن الحدود الدنيا للقبول بالكليات والمعاهد للعام الدراسي...

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، عن الحدود الدنيا للقبول بالكليات والمعاهد للعام الدراسي الجديد. وجاءت الحدود الدنيا للشعب العلمية على النحو التالي: إعلام بني سويف رياضة 317.5 علوم السويس رياضة 317.5 تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 317.5 تربية (تعليم ابتدائي) السويس 317.5 حقوق دمياط 317.5 المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج (2+2) 317.5 تربية طفولة مبكرة مطروح 317.5 علوم الوادي الجديد رياضة 317.5 تربية أسوان 317.5 علوم بور سعيد رياضة 317.5 تربية الوادي الجديد 317.5 تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 317.5 تربية المنصورة رياضة 317.5 تربية الإسكندرية رياضة 317.5 تربية عين شمس رياضة 317.5 علوم دمياط رياضة 317.5 علوم قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 317.5 علوم أسيوط رياضة 317.5 علوم بني سويف رياضة 317.5 تربية (طفولة) الإسكندرية 317.5 تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 317.5 تربية (طفولة) دمنهور 316.5 تربية (طفولة) جنوب الوادي 315.5 زراعة الزقازيق رياضة 312.0 الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة ج بنى سويف التكنولوجية 311.5 كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية 311.5 حقوق الفيوم 311.5 المعهد التكنولوجي العالى للعلوم الصحية التطبيقية بالمنيا (2+2) 311.0 العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس 311.0 تربية حلوان رياضة 310.5 حقوق انتساب موجه سوهاج 310.5 فنى تمريض حلوان 310.5 آداب الإسكندرية 310.0 آداب الزقازيق 310.0 ك.ت. فني رى وصرف ومساحه اسيوط 309.0 تربية (طفولة) سوهاج 308.5 تربية الفيوم رياضة 308.5 آداب بنها 308.5 الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب رياضة 308.0 معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادى بمصروفات رياضة 307.5 تربية المنوفية رياضة بشبين الكوم 307.0 تربية بور سعيد رياضة 307.0 معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات رياضة 306.0 زراعة الفيوم رياضة 306.0 آداب عين شمس 305.5 تربية (طفولة) عين شمس 305.5 آداب الفيوم 305.0 زراعة بنها رياضة بمشتهر 305.0 حقوق جنوب الوادي 304.0 تربية نوعية الإسكندرية 303.5 دار العلوم انتساب موجه القاهرة 303.0 تربية نوعية جنوب الوادي 302.5 زراعة المنوفية رياضة بشبين الكوم 302.5 زراعة قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 302.0 تربية دمنهور رياضة 302.0 تربية نوعية طنطا 302.0 حقوق بني سويف 301.5 تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 300.5 فنى تمريض القاهرة 300.5 آداب جنوب الوادي 300.0 تربية دمياط 299.5 تربية نوعية الفيوم 299.5 العالي ترميم الآثار بأبي قير 299.5 تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية 299.0 آداب حلوان 299.0 حقوق أسوان 298.5 المعهد الكندى العالى للادارة 6 اكتوبر 297.5 تربية بنها رياضة 297.0 تربية بنات عين شمس رياضة 296.5 آداب طنطا 296.5 تربية (طفولة) السويس 296.5 حقوق أسيوط 296.0 تربية فنية المنيا 296.0 آداب المنوفية بشبين الكوم 295.5 آداب كفر الشيخ 295.5 آداب و علوم إنسانية السويس 295.0 معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب رياضة 294.5 العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس 294.5 القاهرة العالي (علوم حاسب)قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع اول رياضة 294.0 تربية جنوب الوادي رياضة 294.0 ك.ت. فني رى وصرف ومساحه المطرية 293.0 مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية 293.0 آداب بور سعيد 292.5 آداب بني سويف 292.5 التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال 292.5 معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات رياضة 292.5 عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ رياضة 292.0 آداب أسوان 291.5 سياحة وفنادق المنيا 291.5 تربية المنيا رياضة 291.0 العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية 290.5 تربية مدينة السادات رياضة 290.5 آداب انتساب موجه القاهرة 290.5 الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب علوم 290.5 ك.ت. فني رى وصرف ومساحه قنا 290.0 تربية (تعليم ابتدائي) دمياط 290.0 آداب انتساب موجه الإسكندرية 289.5 كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية 289.5 آداب أسيوط 289.0 فنى تمريض أورام القاهرة 289.0 حقوق الإسكندرية 289.0 العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات 6 اكتوبر 288.5 حقوق القاهرة 288.0 تربية رياضية بنين مطروح 287.5 أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية إنجليزي 287.5 مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة 287.5 آداب العريش 287.5 فنى تمريض عين شمس 287.0 أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب علوم 287.0 آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 287.0 أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم 286.5 تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم 286.5 الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات رياضة 286.0 آداب المنيا 286.0 آداب دمياط 285.0 العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامس 284.5 عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ علوم 284.2 آداب انتساب موجه المنصورة 284.0 آداب الوادي الجديد 284.0 أقتصاد منزلى بنات عين شمس 283.5 تربية أسيوط رياضة 283.5 حقوق عين شمس 283.5 آداب بنات عين شمس 282.5 آداب سوهاج 282.0 المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية 282.0 (المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس ( تجارة انجليزى 281.0 العالي للغات 6 اكتوبر 281.0 تربية نوعية موسيقية المنيا 280.0 إدارة الأعمال الدولية والإنسانيات الجامعة المصرية اليابانية 280.0 آداب انتساب موجه عين شمس 279.5 حقوق الزقازيق 279.5 تربية نوعية القاهرة 279.0 تربية نوعية فنية أسيوط 278.5 سياحة وفنادق مطروح 278.5 معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات علوم 278.0 معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادى بمصروفات علوم 278.0 آداب انتساب موجه بنها 277.5 تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم 277.5 تربية كفر الشيخ رياضة 277.5 فنى تمريض مستشفي تخصصي عين شمس 277.5 حقوق حلوان 277.0 تربية السويس رياضة 276.5 دار العلوم الفيوم 276.5 آداب انتساب موجه حلوان 276.0 آداب انتساب موجه دمنهور 276.0 آداب انتساب موجه الزقازيق 275.5 تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 275.5 ع.كندى تكنو.اعلام ت.خامس 275.0 تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي 274.0 حقوق طنطا 273.5 آداب انتساب موجه الفيوم 273.0 تربية نوعية فنية طنطا 272.5 العالي للدراسات الادبية كنج مريوط 272.5 حقوق بنها 272.5 آداب انتساب موجه جنوب الوادي 271.5 تربية رياضية بنين بور سعيد 271.5 آداب انتساب موجه طنطا 271.0 دار العلوم المنيا 269.5 آداب انتساب موجه كفر الشيخ 269.5 آداب انتساب موجه بنات عين شمس 269.0 تربية نوعية موسيقية أسيوط 268.5 تربية نوعية فنية الإسكندرية 268.5 آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 268.5 الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال) 268.0 حقوق المنصورة 268.0 آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس 266.5 آداب انتساب موجه أسوان 266.5 تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة 266.5 آداب انتساب موجه بني سويف 266.5 آداب انتساب موجه بور سعيد 266.0 سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 266.0 حقوق المنوفية بشبين الكوم 265.5 المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة) 265.0 حقوق انتساب موجه بني سويف 265.0 الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر 264.5 العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة 264.0 حقوق انتساب موجه القاهرة 264.0 العالي للغات بمصر جديده 264.0 آداب انتساب موجه أسيوط 263.5 آداب انتساب موجه دمياط 263.0 دار العلوم انتساب موجه الفيوم 263.0 تربية رياضية بنات المنصورة 263.0 تربية رياضية بنين الإسكندرية 263.0 حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 262.5 تربية نوعية عين شمس 262.0 آداب انتساب موجه المنيا 262.0 آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 261.5 سياحه وفنادق الاقصر 261.0 آداب انتساب موجه الوادي الجديد 261.0 تربية فنية حلوان بالزمالك 260.5 دار العلوم أسوان 260.5 حقوق مدينة السادات 260.5 حقوق انتساب موجه عين شمس 260.5 تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية 260.0 تربية نوعية فنية كفر الشيخ 260.0 تربية رياضية بنين مدينة السادات 260.0 تربية بني سويف رياضة 260.0 أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر 260.0 القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم 259.5 تربية رياضية بنين المنصورة 259.5 أقتصاد منزلى حلوان 259.5 آداب انتساب موجه سوهاج 259.5 حقوق انتساب موجه الإسكندرية 259.0 المعهد العالي للغات بالمنصورة 259.0 أقتصاد منزلى العريش 259.0 حقوق انتساب موجه أسوان 258.5 حقوق انتساب موجه أسيوط 258.5 حقوق انتساب موجه حلوان 258.0 دار العلوم انتساب موجه المنيا 257.5 تربية نوعية موسيقية الزقازيق 257.5 السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية 257.5 العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا 257.0 معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال) 256.5 طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى 256.5 طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية 256.0 طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم 256.0 تربية نوعية فنية الفيوم 255.5 دار العلوم انتساب موجه أسوان 255.5 خدمة اجتماعية تنموية بني سويف 255.5 العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس 255.0 الفني لترميم الآثار بالاقصر 255.0 معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب علوم 255.0 حقوق انتساب موجه بنها 255.0 المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر 254.5 تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية 254.5 حقوق انتساب موجه الزقازيق 254.0 تربية رياضية بنين بنها 253.5 حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 252.5 الفني التجارى ببنى سويف 252.5 حقوق انتساب موجه طنطا 252.0 تربية نوعية مطروح 251.0 تربية رياضية بنات مدينة السادات 251.0 معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات) 251.0 ك.ت. فني صناعى اسكندرية 251.0 تربية نوعية فنية جنوب الوادي 250.5 الفني التجارى بدمنهور 250.5 حقوق انتساب موجه مدينة السادات 250.5 حقوق انتساب موجه المنصورة 250.5 تربية رياضية بنين طنطا 250.0 العالي للاعلام وفنون الاتصال 6 اكتوبر 250.0 تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 250.0 تربية نوعية فنية القاهرة 250.0 المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت 249.5 العالي حاسبات و نظم تجمع أول 249.0 تربية (تعليم ابتدائي) أسوان 249.0 خدمة اجتماعية حلوان 249.0 معهد المنيا العالى للغات 249.0 تربية شعبة تربية فنية السويس 249.0 تربية جنوب الوادي رياضة بالغردقة 249.0 السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 248.5 معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم) 248.5 الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية 248.0 معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة - محاسبة - تجارة خارجية) 248.0 تربية نوعية بنها 247.5 معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال 247.5 ك.ت. فني صناعى الصحافه 247.5 تربية رياضية بنين كفر الشيخ 247.5 تربية نوعية أسوان 247.0 العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ 247.0 العالي للعلوم الإداريه 6 اكتوبر 246.5 معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة 246.5 تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد 246.5 معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية 246.5 تربية رياضية بنات الوادي الجديد 246.5 سياحة وفنادق المنصورة 246.0 سياحة وفنادق مدينة السادات 246.0 سياحة وفنادق بني سويف 246.0 سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية 246.0 سياحة وفنادق الفيوم 246.0 العالي للدراسات النوعية واللغات جيزه 245.5 تربية (طفولة) أسوان 245.5 الفني الصناعى للصناعات المتطورة النهضة اول مدينة السلام القاهرة 245.5 تربية نوعية فنية عين شمس 245.5 معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة) 245.5 الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة 245.5 ع.دولى اعلام مدينةالشروق 245.0 تربية (تعليم ابتدائي) مطروح 245.0 خدمة اجتماعية أسيوط 244.5 معهد الاسكندرية العالى للإعلام بسموحة 244.5 معهد عالي دراسات تعاونيه و إدارية بالمنيرة بمصروفات 244.5 الجزيره العالي للاتصال والاعلام بالمقطم 244.5 تربية دمياط رياضة 244.0 خدمة اجتماعية الفيوم 244.0 عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس 244.0 الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم 244.0 تربية نوعية دمياط 244.0 العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ 244.0 الفني التجارى بالاسكندريه 243.0 تربية رياضية بنات سوهاج 242.5 تربية رياضية بنين الفيوم 242.0 خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان 242.0 خدمة اجتماعية أسوان 242.0 تربية رياضية بنين الزقازيق 241.5 الفني التجارى ببنها 241.0 تربية رياضية بنين حلوان 241.0 العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس 241.0 تربية رياضية بنات الإسكندرية 240.5 العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية 240.5 فني تمريض السويس 240.5 ك.ت. فني صناعى شبرا 240.0 تربية رياضية بنين أسوان 240.0 تربية رياضية بنين أسيوط 239.5 العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية 239.5 معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم 239.5 تربية سوهاج رياضة 239.5 تربية رياضية بنين جنوب الوادي 239.5 ك.ت. فني صناعى المطريه 239.5 المعهد العالى للغات بأسوان 239.5 الفراعنة العالي إدارة أعمال 239.0 معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات علوم 239.0 العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة 238.5 تربية قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 238.5 معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية 238.5 معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات 238.5 الفني التجارى باسيوط 238.0 الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم 238.0 العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة سوهاج (شعبة نظم) 237.5 تربية رياضية بنين العريش 237.5 تربية أسوان رياضة 237.0 معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق) 237.0 العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول 236.5 تربية رياضية بنات جنوب الوادي 236.5 الفني للفنادق الاسكندريه 236.5 Advertisements تربية نوعية فنية بنها 236.0 ك.ت. فني لمواد البناء حلوان 236.0 الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم 236.0 تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 235.5 الفني التجارى بالروضه 235.5 معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(مالية) 235.5 تربية رياضية بنات المنيا 235.5 الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات علوم 234.5 عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي 234.5 العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول 234.5 معهد عالي تعاون زراعي شعبة تسويق دولي شبرا الخيمة 234.0 معهد الجيزه العالي للعلوم الاداريه شعبه نظم معلومات بطموه 234.0 القاهرة العالي (علوم حاسب)قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع اول علوم 233.5 سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات 233.5 القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول 233.5 الفني للفنادق المطريه 233.5 معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش ادارة اعمال 233.5 معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة 233.5 الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية 233.0 العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية 233.0 الفني التجارى بسوهاج 232.5 تربية رياضية بنين بني سويف 232.5 تربية نوعية المنوفية بأشمون 232.0 تربية رياضية بنين المنيا 232.0 خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم 231.5 معهد العجمي العالى للعلوم الادارية 231.5 تربية رياضية بنين الوادي الجديد 231.5 معهد عالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة 231.5 تربية رياضية بنين سوهاج 231.0 النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة 230.5 العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول 230.0 نظم معلومات ادارية قطاميه 230.0 معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. لغات (بالمقر البديل بالاسماعيلية) 230.0 معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية (بالمقر البديل بالاسماعيلية) 229.5 طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم 229.5 المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم عربي / انجليزى 229.5 عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية 229.5 تربية رياضية بنات بني سويف 229.0 ش.مطاعم فني سياحة اسكندرية 228.5 تربية رياضية بنات طنطا 228.5 تربية رياضية بنات أسوان 228.0 المعهد الفنى لتكنولوجيا السكك الحديدية 228.0 المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج 228.0 تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية 227.5 العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال 227.5 تربية موسيقية حلوان 227.0 تربية رياضية بنات كفر الشيخ 227.0 القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية 227.0 تربية رياضية بنات بنها 227.0 تربية رياضية بنات الفيوم 227.0 تربية رياضية بنات الزقازيق 226.5 تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة 226.5 تربية العريش رياضة 226.5 المعهد التكنولوجى العالى للإعلام بالمنيا 226.0 تربية رياضية بنات العريش 226.0 عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة 225.5 تربية العريش 225.5 تربية (تعليم ابتدائي) العريش 225.0 الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية 225.0 العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية 224.0 ش.مطاعم فني سياحة مطريه 224.0 الفني التجارى بالزقازيق 223.0 خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف 223.0 خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط 223.0 المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم شعبة نظم معلومات 223.0 تربية نوعية المنصورة بميت غمر 222.0 الفني التجارى بالمطريه 222.0 تربية نوعية بور سعيد 221.5 معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم 221.5 تربية نوعية المنصورة بمنية النصر 221.5 معهد اكتوبر العالي للاقتصاد 220.5 الفني التجارى بشبرا 220.0 المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة 220.0 خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان 220.0 المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية 218.5 معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش محاسبة 218.5 العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية 218.0 العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية 216.5 المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت 216.0 معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم محاسبة 215.5 الفني التجارى بالعريش 215.5 المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة 215.5 الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمه 214.0 عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية 213.5 العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا 213.0 المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر 213.0 الفني التجارى بقويسنا 212.0 معهد عالي خدمه إجتماعيه أسكندريه بمصروفات 211.5 العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره 211.0 العالي خدمه اجتماعيه 6 اكتوبر 210.0 الفني التجارى بالمنصوره 209.0 معهد عالي خدمه إجتماعيه القاهره بمصروفات 208.0 فنى تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 207.0 الفني التجارى بالمحله الكبرى 205.0 ك.ت. فني صناعى بنها 205.0 المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية 205.0 العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير 205.0 رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية 205.0 ك.ت. فني صناعى قويسنا 205.0 معهد عالي تعاون زراعى شبرا الخيمه بمصروفات 205.0 معهد عالي تعاون زراعى شعبة تربوية شبراالخيمه بمصروفات 205.0 معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة محاسبة بدمياط 205.0 ■ الحدود الدنيا للشعبة الأدبية العالي للدراسات الأدبية كنج مريوط 277.5 تربية رياضية بنين كفر الشيخ 276.5 تربية رياضية بنين أسيوط 276.0 تربية رياضية بنين مطروح 274.0 تربية نوعية فنية القاهرة 274.0 تربية رياضية بنين سوهاج 274.0 تربية رياضية بنين المنيا 274.0 تربية رياضية بنين الزقازيق 274.0 الفني التجارى بالاسكندريه 273.5 خدمة اجتماعية أسيوط 271.5 خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف 271.0 تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية 270.5 تربية رياضية بنين جنوب الوادي 269.5 تربية رياضية بنين حلوان 268.5 الفني التجارى بالزقازيق 268.5 خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم 268.0 خدمة اجتماعية أسوان 267.5 تربية رياضية بنات الإسكندرية 267.0 الفني التجارى ببنى سويف 267.0 تربية نوعية فنية جنوب الوادي 266.5 الفني التجارى بسوهاج 266.5 تربية رياضية بنين بني سويف 265.5 تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية 265.0 تربية رياضية بنين مدينة السادات 265.0 تربية رياضية بنين الفيوم 264.5 الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية 264.5 معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية (بالمقر البديل بالاسماعيلية) 264.5 تربية نوعية موسيقية أسيوط 264.0 تربية رياضية بنين أسوان 263.5 الفني التجارى بقويسنا 262.5 خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط 262.5 العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس 261.5 معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة - محاسبة - تجارة خارجية) 261.0 العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامس 260.5 الفني التجارى بالروضه 260.5 خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان 260.0 تربية رياضية بنين العريش 259.5 الفني التجارى بالمنصوره 259.0 معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية 259.0 الفني للفنادق الاسكندريه 259.0 تربية رياضية بنين الوادي الجديد 259.0 تربية شعبة تربية فنية السويس 258.5 المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة) 257.5 المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية 257.0 سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات 257.0 تربية رياضية بنين دمياط 257.0 تربية رياضية بنين بور سعيد 256.5 تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية 256.0 الفني التجارى باسيوط 256.0 معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(مالية) 254.5 معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة 254.0 العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا 253.5 العالي للاعلام وفنون الاتصال 6 اكتوبر 253.5 تربية (تعليم ابتدائي) مطروح 253.5 تربية (تعليم ابتدائي) أسوان 253.5 معهد عالي خدمه إجتماعيه أسكندريه بمصروفات 253.5 العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس 253.0 الفني التجارى بشبرا 252.0 الفني التجارى بالمطريه 252.0 الفني التجارى بقنا 251.5 معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات) 251.5 الفني التجارى باسوان 251.5 الفني للفنادق المطريه 251.0 مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة 251.0 الفني التجارى بالعريش 250.5 تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة 250.5 الفني التجارى بطنطا 250.0 تربية موسيقية حلوان 249.0 تربية (طفولة) العريش 249.0 إدارة الأعمال الدولية والإنسانيات الجامعة المصرية اليابانية 247.0 ش.مطاعم فني سياحة مطريه 246.5 العالي للغات بمصر جديده 246.0 تربية رياضية بنات المنيا 245.5 القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم 245.5 معهد عالي تعاون زراعي شعبة تسويق دولي شبرا الخيمة 245.0 معهد العجمي العالى للعلوم الادارية 245.0 طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية 243.5 طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى 243.5 تربية نوعية أسوان 243.5 معهد الاسكندرية العالى للإعلام بسموحة 243.5 العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ 242.5 المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف 242.5 ع.كندى تكنو.اعلام ت.خامس 242.0 الفني التجارى بالمحله الكبرى 242.0 تربية (طفولة) أسوان 242.0 العالي للعلوم الإداريه 6 اكتوبر 241.5 الفني التجارى ببور سعيد 241.0 الفني التجارى بدمياط 240.5 العالي خدمه اجتماعيه سوهاج 240.5 المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج 240.0 تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية 240.0 معهد عالي خدمه إجتماعيه القاهره بمصروفات 239.5 العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية 239.5 معهد عالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة 239.5 العالي خدمه اجتماعيه 6 اكتوبر 239.0 الفني للفنادق بور سعيد 239.0 معهد المنيا العالى للغات 238.5 ش.مطاعم فني سياحة اسكندرية 238.5 معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة) 238.5 العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة سوهاج (شعبة نظم) 238.0 الفني للفنادق قنا 238.0 الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر 236.5 تربية نوعية دمياط 236.5 العالي خدمه اجتماعيه المنصوره 236.5 تربية نوعية موسيقية عين شمس 236.0 العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة 236.0 معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم 235.5 ش.مطاعم فني سياحة قنا 235.5 معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم) 235.5 الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم 235.5 الفني للخدمة الاجتماعية بقنا 235.5 العالي حاسبات و نظم تجمع أول 235.5 الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم 235.5 الفراعنة العالي إدارة أعمال 235.0 الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم 234.5 معهد عالي خدمه اجتماعيه دمنهور بمصروفات 234.5 العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم 234.5 المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة 234.0 معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال) 234.0 معهد عالي خدمه إجتماعيه بكفر صقر شرقية 234.0 المعهد الكندى العالى للادارة 6 اكتوبر 234.0 نظم معلومات ادارية قطاميه 233.5 مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة 233.0 المتوسط للخدمه الاجتماعية بجاردن سيتى طالبات 232.5 معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق) 232.0 تربية نوعية فنية المنصورة 232.0 العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية 232.0 طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم 232.0 العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال 232.0 العالي للدراسات النوعية واللغات جيزه 231.5 العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية 231.5 عالي خدمه إجتماعيه أسوان فرع قنا 230.0 العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير 230.0 تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد 230.0 العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة 228.5 تربية نوعية فنية الفيوم 228.5 العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول 228.5 المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر 228.5 عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة 228.0 العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية 228.0 العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ 227.5 العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول 227.5 طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم 227.5 الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال) 227.0 تربية رياضية بنات مدينة السادات 227.0 ع.دولى اعلام مدينةالشروق 226.5 تربية رياضية بنات أسوان 226.5 تربية رياضية بنات أسيوط 226.5 تربية رياضية بنات بني سويف 226.0 تربية رياضية بنات الوادي الجديد 226.0 تربية رياضية بنات سوهاج 226.0 تربية رياضية بنات العريش 225.5 المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم عربي / انجليزى 225.5 تربية نوعية موسيقية بنها 225.5 تربية رياضية بنات بور سعيد 225.5 عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي 225.5 معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم محاسبة 225.5 تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية 225.0 عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس 225.0 تربية رياضية بنات جنوب الوادي 225.0 العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر 224.5 المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج 224.5 العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير 224.0 العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس 223.5 المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر 223.5 تربية نوعية شعبة مسرح تربوى المنصورة 223.5 معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم 223.0 العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول 223.0 العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا 223.0 المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم شعبة نظم معلومات 222.5 العالي خدمه إجتماعيه بور سعيد 222.5 معهد اكتوبر العالي للاقتصاد 220.5 تربية (تعليم ابتدائي) العريش 220.5 العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية 220.0 عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية 220.0 العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه 219.0 معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش ادارة اعمال 219.0 معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش محاسبة 219.0 المتوسط للخدمه الاجتماعية بالاسكندريه طالبات 219.0 معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط 218.0 المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية 218.0 الجزيره العالي للاتصال والاعلام بالمقطم 217.5 الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم 217.0 العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث 217.0 معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وادارة اعمال 216.0 المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة 216.0 العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده 216.0 التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال 216.0 المتوسط للخدمه الاجتماعية باسوان 214.5 معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية 214.5 المعهد التكنولوجى العالى للإعلام بالمنيا 214.0 معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات 212.5 العالي الفندقى بالاقصر إيجوث 211.0 المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة 210.5 معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر 210.0 تربية نوعية موسيقية الإسكندرية 210.0 العالي خدمه إجتماعيه اسوان 207.0 العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية 206.0 العالي سياحه وفنادق بالإسماعيلية 205.0 العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر 205.0 معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية 205.0 سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر 205.0 العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس 205.0 المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة 205.0 الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة 205.0 القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول 205.0 المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة 205.0 التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح 205.0 معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة التجارة الخارجية بدمياط 205.0 المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة 205.0 معهد الجيزة العالي للعلوم الادارية بطموه 205.0 رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية 205.0 الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية 205.0 العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية 205.0 العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط 205.0 العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره 205.0 العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية 205.0 عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية 205.0 معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. دراسات سياحية وفندقية وارشاد سياحى (بالمقر البديل بالاسماعيلية) 205.0 النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة 205.0 معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار 205.0 المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت 205.0

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