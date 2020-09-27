مصر تهنئ شعب مالي بتنصيب الرئيس باه نداو: خطوة هامة لاستكمال المسار الديمقراطي

هنأت مصر، في بيان لوزارة الخارجية، الرئيس والشعب المالي على تنصيب الرئيس "باه نداو" رئيسًا مؤقتًا للبلاد لإدارة العملية الانتقالية.

واعتبر البيان هذه الخطوة مهمة للغاية، معربا عن تطلع مصر لأن يمثل هذا التطور ما يعضد من تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في البلاد، وأن تمر تلك المرحلة الانتقالية بسلاسة لكي تستعيد مالي وضعيتها إقليميًا ودوليًا.



وأعربت عن ثقتها في قدرة جميع الأطراف المالية على استكمال مسيرة الانتقال الديمقراطي في البلاد والوصول بها إلى بر الأمان بدعم من الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس).

وأكدت مصر مجددًا تضامنها الكامل مع تطلعات الشعب المالي نحو تحقيق الاستقرار والتنمية، والتفافها حوله للوصول بالبلاد إلى بر الأمان سعيًا لتحقيق الديمقراطية والاستقرار اللذين يتطلع إليهما الشعب المالي.

وناشدت المجتمع الدولي العمل المشترك لضمان تمتع الشعب المالي خلال تلك المرحلة بجميع حقوقه الأساسية، وتجاوز هذه الفترة سعيًا لاستعادة مالي لدورها الهام أفريقيًا ودوليًا.