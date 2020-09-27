صحة الشرقية: المرحلة الثانية من حملة حقك تنظمي تقدم الخدمة لـ ١٤ ألف سيدة

انطلقت فعاليات المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية "حقك تنظمي"، اليوم، بمحافظة الشرقية، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، وبإشراف قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، في ٩ إدارات صحية بالمحافظة وهي "بلبيس، القنايات، فاقوس، أولاد صقر، ديرب نجم، أبو كبير، الحسينية، أبو حماد، منشأة أبو عمر"، وتستمر لمدة ٥ أيام خلال الفترة ٢٦-٣٠ سبتمبر الجاري.

قدمت الفرق الطبية في العيادات الطبية الثابتة والمتنقلة الخدمات مجانًا في ٢٥٥ عيادة تنظيم أسرة بالمستشفيات والوحدات الصحية، وتقديم خدمة الاخصائي بهما، وعدد ١٣ عيادة متنقلة لتغطية المناطق العشوائية والمحرومة من الخدمة بمشاركة ١٧٦ طبيب مدرب، ٣٥١ ممرضة، ٥٣٠ رائدة ومثقفة سكانية بإدارات المرحلة الثانية.

ويصاحب الحملة مبادرة إعلامية توعوية بعنوان "أيامنا احلي" تعقد ندواتها بمراكز الشباب والوحدات المحلية والجمعيات الاهلية عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، وبلغ إجمالي المنتفعات بخدمات تنظيم الأسرة خلال اليوم الأول من المرحلة الثانية ١٤٠٨٤ سيدة، بالإضافة لخدمات متابعة الحمل والفحص بالسونار وكشف النساء والباطنة والأطفال.

وصرح الدكتور هشام مسعود بأن المرحلة الأولي من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة، تم تنفيذها في ١٠ إدارات صحية بالمحافظة، تم تقديم الخدمة خلالها لـ ٤٨٩٨٣ منتفعة، مقدمًا الشكر لمدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية وجميع فريق العمل المشارك بالحملة علي المجهود المبذول للحفاظ علي صحة سيدات المحافظة.