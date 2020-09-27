نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفتاح: 55 ألف قطعة أثرية تم نقلها إلى الكبير حتى الآن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، إن ما تم نقله من قطع أثرية إلى المتحف حتى الآن وصل إلى 55 ألف قطعة أثرية.

جاء ذلك على هامش مؤتمر تسلم المتحف المصري الكبير -مركز ترميم الآثار- اليوم شهادة اعتماد المواصفات الدولية القياسية لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية الأيزو 2018: 45001ISO، حيث قام المهندس هاني الدسوقي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد بتسليم شهادة الأيزو للواء عاطف مفتاح.

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وأشار مفتاح إلى أن المتحف الكبير استقبل تلك القطع والتي تمت عليها معظمها عمليات ترميم حسب حالتها، حيث ترميم حتي الآن ما يتجاوز من الـ 95٪ من هذه القطع.

وقال إن ما يدور في المنطقة المحيطة للمتحف الكبير هو حلم بالغ الدقة ويتم ذلك بتوجهات من رئيس الجمهورية، والعمل فيها يتم على قدم وساق ونسعى إلى إزالة التشويهات البصرية من المناطق الأثرية.

وأوضح مفتاح، أن هضبة الهرم بلغت تكلفتها حتي الآن حوالي 450 مليون جنية والهدف منها هو ربط المتحف الكبير بمنطقة الأهرامات بحيث يكون متحف مكشوف، لافتا أن ذلك تم علي مساحة 9300 فدان بالمنطقة المحيطة.