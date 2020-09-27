نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخارجية تشيد بتنصيب "باه نداو" رئيسا مؤقتا لمالي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أكدت وزارة الخارجية، اليوم، أن مصر حرصت على متابعة مراسم تنصيب "باه نداو" رئيسًا مؤقتًا في مالي لإدارة العملية الانتقالية، وإذ تهنئ الرئيس والشعب على هذه الخطوة الهامة.
وأعربت، في بيان، عن تطلعها لأن يمثل هذا التطور ما يعضد من تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في البلاد، وأن تمر تلك المرحلة الانتقالية بسلاسة لكي تستعيد مالي وضعيتها إقليميًا ودوليًا.
وكما أعربت عن ثقتها في قدرة كافة الأطراف المالية على استكمال مسيرة الانتقال الديمقراطي في البلاد والوصول بها إلى بر الأمان بدعم من الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس).
وتؤكد مصر مجددًا على تضامنها الكامل مع تطلعات الشعب المالي نحو تحقيق الاستقرار والتنمية، والتفافها حوله للوصول بالبلاد إلى بر الأمان سعيًا لتحقيق الديمقراطية والاستقرار اللذين يتطلع إليهما الشعب المالي، وتناشد المجتمع الدولي بضرورة العمل المشترك لضمان تمتع الشعب المالي خلال تلك المرحلة بكافة حقوقه الاساسية، وتجاوز هذه الفترة سعيًا لاستعادة مالي لدورها الهام أفريقيًا ودوليًا.
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