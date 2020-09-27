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أشرف صبحي يوجه بدراسة إنشاء مدينة شبابية ورياضية بسوهاج

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشرف صبحي يوجه بدراسة إنشاء مدينة شبابية ورياضية بسوهاج في المقال التالي


أحمد جودة - القاهرة - قام وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بجولة تفقدية لنادي الرحلات بحي الكوثر سوهاج، يرافقه قيادات الوزارة ومجلس إدارة النادي، افتتح خلالها الملعب الخماسي للنادي وتفقد طرح الأكوا بارك ومنطقة حمامات السباحة

ووجه الدكتور أشرف صبحي، بإعداد دراسة كاملة تمهيدًا لإنشاء مدينة شبابية ورياضية بمحافظة سوهاج علي غرار الأسمرات ومختلف المدن الشبابية والرياضية المقامة بمختلف المحافظات.

وأكد وزير الشباب والرياضة، على حرص محافظ سوهاج علي دعم المنشآت الرياضية والشبابية بالمحافظة وتقديم الجوانب اللوجيستية والمادية اللازمة، مؤكدًا الحرص علي زيارة الإستثمار في المنشآت بنظام حق الانتفاع الذي يحقق استفادة للجميع.

جاء ذلك خلال جولة الوزير التفقدية بمحافظة سوهاج والتي بدأت صباح اليوم بماراثون للدراجات ولقاء المحافظ وتختتم مساء بلقاء مع شباب.

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