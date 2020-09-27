نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برلماني يشيد بافتتاح مجمع "التكسير الهيدروجيني" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، عن سعادته الغامرة بما شاهده اليوم خلال مشاركته مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح مجمع "التكسير الهيدروجينى" في مسطرد بمحافظة القليوبية.

وقال "السويدي"، إن ما رأيته يؤكد للمصريين والعالم كله أن مصر ستكون في عهد الرئيس السيسي واحدة من أهم دول منطقة الشرق الأوسط بأسرها وإفريقيا في عالم الصناعات البترولية الكبرى، مؤكدا أن القيادة السياسية أحسنت صنعا في تحويل مصر لتكون مركزا إقليميا كبيرا للطاقة.

وتابع، أن إنجاز الشركات البترولية وفي مقدمتها "بتروجيت" و"إنبي" وشركات القطاع الخاص مع وجود بعض الشركات العالمية سيجعل مصر واحدة من الدول القادرة على إنجاز وتنفيذ مثل هذه المشروعات داخل الدول العربية وإفريقيا، خاصة أن الشركتين وبعض الشركات المصرية من الحكومة والقطاع الخاص أصبحت تتمتع بسمعة كبيرة داخل الدول العربية والإفريقية بعد نجاحها في إنحاز العديد من المشروعات عربيا وإفريقيا، مشيرا إلى أهمية هذا المشروع الذي تم تنفيذه مع القطاع الخاص وبلغت استثمارات المشروع نحو 3.4 مليار دولار، حيث يعمل ووحداته الإنتاجية بطاقة تصل إلى 4.7 مليون طن سنويا من مختلف المنتجات البترولية عالية القيمة.

وقال رئيس لجنة الطاقة، أن هذا الصرح البترولي الكبير له أهميته نظرا لتنوع منتجاته كالبنزين عالي الأوكتين والسولار بمواصفات الجودة الأوروبية "Euro 5" والبوتاجاز ووقود الطائرات والنافتا والفحم وغيره، مشيرا إلى أن مجمع مسطرد يعد نموذجا متميزا في صناعات المشروعات القومية البترولية الكبرى نظرا لدوره المهم في تحويل المازوت منخفض القيمة إلى منتجات بترولية عالية الجودة، إضافة إلى أنه يضم وحدات التكسير الهيدروجيني للمازوت والتفحيم والتقطير التفريغي ومعالجة الكبريت ومعالجة وإصلاح النافتا.

واعتبر النائب طلعت السويدي مشاركة القطاع الخاص الوطني في تشييد مثل هذه المشروعات الاستراتيجية بأنه دليل قاطع على تشجيع الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ليس في تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مثل هذه المشروعات ولكن منح الثقة الكاملة للقطاع الخاص الوطني المصري في دعم ومساندة جهود الدولة المصرية في المشاركة في جميع المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة في جميع أنحاء البلاد.

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 843 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 94374 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 111 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 102736 حالة من ضمنهم 94374 حالة تم شفاؤها، و5869 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

