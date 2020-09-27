نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الرياضة ومحافظ سوهاج يفتتحان ناديا صحيا بمنطقة الكورنيش في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، ناديا صحيًا بمنطقة كورنيش سوهاج والمقام علي مساحة 1000 متر. أحمد جودة - القاهرة - افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، ناديا صحيًا بمنطقة كورنيش سوهاج والمقام علي مساحة 1000 متر. و أثنى وزير الرياضة علي تجهيزات النادي الصحي الذي يعد الأول من نوعه بمحافظات الصعيد والمقام علي مساحة 1000 متر بتكلفة 8 مليون جنيه وتم الانتهاء من إنشاؤه أواخر 2019 وتفقد وزير الرياضة النادي الصحي وما به من غرف للتدريب الجماعي وغرف تغيير الملابس وساونا وجاكوزي وجهاز تخليل مكونات الحين وغرفة للتدليك وعيادة مجهزة بجهاز ضغط وقياس السكر ونسبة الأكسجين بالدم. وأشاد "صبحي" بالاجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا في ظل عودة النشاط الرياضي والأندية الصحية. يأتي ذلك في إطار دعم الوزارة لانتشار الأندية الصحية بمختلف المحافظات، والعمل علي البناء الصحي السليم للجسم.

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