شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يوصى سفير مصر فى هولندا برفع مستوى التعاون العلمى بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، صباح اليوم بمشيخة الأزهر، السفير حاتم عبدالقادر، سفير مصر الجديد فى هولندا.

وأوصى فضيلة الإمام الأكبر السفير عبدالقادر بالعمل على رفع مستوى التعاون العلمى بين مصر وهولندا، وأن الأزهر يستقبل كل عام طلاب من هولندا فى مختلف المراحل التعليمية، وكان لدينا أكثر من 40 طالبًا فى العام الماضي، ومستعدون لزيادة التعاون والتبادل العلمى والثقافى الذى يخدم تلاقى الثقافات وتنوع المصادر العلمية وخدمة البحث العلمي، وتدريب الأئمة على كيفية التعامل مع القضايا والإشكالات المعاصرة من خلال أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والوعاظ.

من جابنه، عبر السفير حاتم عبدالقادر عن سعادته بلقاء فضيلة الإمام الأكبر، مؤكدًا أنه سيعمل على تعزيز العلاقات العلمية والثقافية بين الأزهر وهولندا، والاستفادة من خبرات الأزهر الشريف ومكانته العالمية وخطابه المعتدل الذى يعزز ثقافة التعايش السلمى وقبول الآخر ويرسخ لمفهوم المواطنة.