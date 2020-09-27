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القومى للمرأة يثمن تعيين سيدة فى منصب مدير إقليمى لجهاز حماية المستهلك لأول مرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهنئة، إلى سماح محمد محمد فايد لتعيينها فى منصب المديرة الإقليمية لفرع جهاز حماية المستهلك بمحافظة بورسعيد كأول سيدة تتولى هذا المنصب .

 

وتقدمت الدكتورة مايا مرسى، فى بيان، بخالص الشكر والتقدير للدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي لاصداره هذا القرار الذى يحدث للمرة الأولى داخل الجهاز ، مما يعكس ايمانه بكفاءة وقدرات المرأة المصرية ، كما يعد استمراراً لنهج تولى السيدات المناصب القيادية.

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كما عبرت رئيسة المجلس عن سعادتها وفخرها بإختيار "سماح محمد" لهذا المنصب الهام ، الذى يعد دليلاً على كفائتها وتاريخ عملها المشرف وتحملها المسئولية ، متمنية لها النجاح والتوفيق فى مهام منصبها الجديد.

 

 

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