شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تنظم 40 قافلة بيطرية فى 8 محافظات لرفع الكفاءة التناسلية للماشية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعد معهد بحوث التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا بأهم الأنشطة التى نفذها المعهد خلال الشهور الثلاثة الماضية، حيث أكد الدكتور هانى حسن مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية، أنه تم تنفيذ عدد من الأنشطة تدريبية والارشادية من خلال مركز التدريب والتعليم بالمعهد، والحاصل على شهادة الاعتماد الدولية فى مجال التدريب والاستشارات.

وأوضح حسن، أنه تم تنفيذ 7 دورات تدريبية فى مجال رفع الكفاءة التناسلية، شملت موضوعات: تطبيق التلقيح الاصطناعى فى الماشية، الفحص التناسلى المستقيمى فى الماشية ومشاكل قلة الخصوبة، السونار فى حيوانات المزرعة، التقنيات الأساسية البيولوجيا الجزئية، استخدام السونار والتلقيح الاصطناعى فى رفع الكفاءة التناسلية للحيوانات الأليفة، واستخدام الموجات فوق الصوتية فى تشخيص المشاكل التناسلية فى الماشية.

وأضاف حسن أنه تم خلال الشهور الثلاثة الماضية، تدريب 57 طبيب بيطري، فى اطار رفع المهارات ورفع الكفاءة فى التشخيص والعلاج، فضلا عن تدريب عدد من طلاب قسم بيولوجيا التكاثر بكلية العلوم جامعة القاهرة ، مشير الى انه تم تنفيذ 40 قافلة علاجية إرشادية مجانية لقرى 8 محافظات: المنيا وقنا وأسوان والقليوبية وكفر الشيخ والغربية ومطروح وبنى سويف حيث تم فحص وعلاج وتحصين 27 ألف و546 حيوان، وتم خلالها عقد ندوات ودورات تدريبية للأطباء البيطريين المشاركين من المحافظات المختلفة وذلك بهدف تحويل الحيوانات الى حيوانات منتجة، والمساهمة فى تحسين اداء الثروة الحيوانية كما وكيفا.

واختتم مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية، أن تلك القوافل تأتى بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من نتائج البحوث ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى صغار المزارعين والمربيين، كما تساهم فى السيطرة على الأمراض الوبائية عن طريق التحصينات السيادية والغير سيادية، فضلا عن السيطرة على الطفيليات الداخلية والتى لها آثار سلبية على إنتاجية وصحة وتناسل الحيوان، علاج المشاكل التناسلية ورفع الكفاءة التناسلية فى حيوانات المزرعة، فضلا عن علاج الأمراض المختلفة المؤثرة على إنتاجية الحيوانات وجودة إنتاجها، ورفع الوعى لدى صغار المربين عن كيفية الوقاية من الأمراض وتحسين كفاءة حيوانتهم التناسلية.