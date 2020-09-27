شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء الإسكندرية يعلن وصول عدد السفن بمنطقة الانتظار إلى الرقم صفر لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وأشاد شاهين بالدور الذي قام به المختصين في الميناء ، وبالتعاون الذى أبدته الجهات المعنية الأخري مما انعكس على سرعة معدلات الأداء بالأرصفة ، مشيرا إلى أن العمل بالنظم الآلية والمتابعة علي أرض الواقع ، وميكنة الإجراءات ساهم كثيراً فى سرعة صرف البضائع وتحقيق معدلات شحن وتفريغ أعلي.

وكانت الهيئة قد نفذت مؤخرا خططا دفعت لتحقيق معدلات شحن وتفريغ قاربت العالمية ، وأصدرت عدة قرارات منها القرار رقم 632 لسنة 2020 بشأن معدلات شحن وتفريغ البضائع مما أدى إلى زيادة معدل دوران السفن بالميناء والوصول إلي زيرو إنتظار .

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وأعلن الربان طارق شاهين أن الميناء سيبدأ تطبيق نظام (J I T ) Just In Time أو ( الدخول الفوري للسفن ) وقت وصولها منطقة المخطاف الخارجي في خطوة سعت إليها الميناء منذ فترة للنهوض بالميناء.

وأضاف شاهين أن الميناء يسعي إلي تسجيل أعلي المعدلات، وتقليل مدة بقاء السفن، وتقليل عدد الإجراءات والتكلفة بما يضمن تحقيق تقدماً في مؤشرات التنافسية العالمية في مجال الموانئ.

ومن ناحية أخرى طالب الربان شاهين مجتمع الميناء بالتعاون لتطبيق نظام (J I T)، كما دعي إلي التنسيق مع الجمارك واللجوء إلي الإفراج المسبق عن البضائع لزيادة معدلات دورات السفن بالميناء واستمرار تطبيق هذا النظام.