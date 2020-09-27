الارشيف / أخبار مصرية

التعليم تؤكد أداء طلاب الدبلومات امتحانات الدور الثانى اليوم دون مشكلات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تؤكد أداء طلاب الدبلومات امتحانات الدور الثانى اليوم دون مشكلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى 14 ألف و 804 طالب/طالبة بالدبلومات الفنية (نظامي الخمس سنوات والثلاث سنوات)، صباح اليوم، الامتحان فى (74) مادة فترة أولي، و(3) مواد فترة ثانية فى ثامن أيام الامتحانات التحريرية (الدور الثاني) للعام الدراسي 2019/2020، والتي تستمر حتى 29 سبتمبر 2020، داخل (424) لجنة سير امتحان. 

 

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم الفني لشئون التعليم الفني، إن امتحانات الدبلومات الفنية في يومها الثامن سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.

Advertisements

 

ولم تتلق غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم أى ملاحظات تُعيق سير العملية الامتحانية.

 

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التعليم تؤكد أداء طلاب الدبلومات امتحانات الدور الثانى اليوم دون مشكلات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا