شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تؤكد أداء طلاب الدبلومات امتحانات الدور الثانى اليوم دون مشكلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى 14 ألف و 804 طالب/طالبة بالدبلومات الفنية (نظامي الخمس سنوات والثلاث سنوات)، صباح اليوم، الامتحان فى (74) مادة فترة أولي، و(3) مواد فترة ثانية فى ثامن أيام الامتحانات التحريرية (الدور الثاني) للعام الدراسي 2019/2020، والتي تستمر حتى 29 سبتمبر 2020، داخل (424) لجنة سير امتحان.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم الفني لشئون التعليم الفني، إن امتحانات الدبلومات الفنية في يومها الثامن سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.

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ولم تتلق غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم أى ملاحظات تُعيق سير العملية الامتحانية.