شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تعلن ارتفاع نسبة التعافى من كورونا بمستشفيات العزل لــ 91.8 % والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع نسبة التعافي من فيروس كورونا بمستشفيات العزل إلى 91.8 % بعد تسجيل 94374 حالة تعافي من كورونا بالمستشفيات علي مستوى الجمهورية.

وكانت وزارة الصحة والسكان أمس عن خروج 843 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافيين من الفيروس إلى 94374 حالة حتى اليوم.