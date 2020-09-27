شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تعلن فتح باب التسجيل للمشاركة بالتجارب الإكلينيكة للقاح كورونا..إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت وزارة الصحة باب التسجيل للمشاركين في التجارب الإكلينيكية للقاح فيروس كورونا عبر حسابها الرسمي بـ"فيس بوك"، مؤكدة أن مدة المشاركة ستكون حوالي شهرين وتستمر المتابعة علي المشاركين في التجربة لفترة 12 شهرا، مشددة علي سرية بيانات المستخدمين.



الصحة

وكتب حساب الوزارة :"مدة المشاركة في التجارب الإكلينيكية للقاح #فيروس_كورونا (كوفيد-19) حوالي شهرين وقد تستمر فترة المتابعة إلى 12 شهرًا.

للتسجيل كمشارك قم بزيارة الموقع:

http://Covactrial.mohp.gov.eg

عنوان إجراء التجارب الإكلينيكية: مركز تطعيمات فاكسيرا بالدقي

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الخط الساخن: ١٥٥٣٠".



الصحة

وكانت أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أمس السبت، عن بدء إجراء التجارب الإكلينيكية فى مرحلتها الثالثة على لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والتى تخضع للمرحلة الثالثة من التجارب الإكلينيكية، فى اطار حزمة متكاملة تشمل البحوث على اللقاحات المحتملة والتعاون فى مجال التصنيع حال ثبوت فعاليته، وذلك فى إطار التعاون مع الحكومة الصينية، وشركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية.

وأوضحت الوزيرة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أكد حرص مصر على المشاركة مع دول العالم للوصول للقاح آمن وفعال لفيروس كورونا، مشيرةً إلى أن مشاركة مصر فى هذه التجربة تأتى من منطلق ريادتها العلمية والبحثية فى المنطقة وبالمشاركة مع العديد من دول العالم فى مختلف القارات والتى ستساهم جهودهم فى إيجاد لقاح فعال يقى البشرية من اخطار فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أن تلك التجارب أطلق عليها "لأجل الإنسانية" وتتم فى 4 دول عربية وتحقّق سابقة جديدة من خلال مشاركة متطوعين فى كل من (الإمارات والبحرين والأردن ومصر)، مشيرة إلى أن المستهدف من إجراء تلك التجارب 45 ألف مبحوث على مستوى العالم، وتم إجراؤها على 35 ألف مبحوث حتى الآن، لافتًة إلى أنه من المفترض أن تشارك مصر فى تلك التجارب من خلال 6 آلاف مبحوث، حيث سيتلقى المشاركون فى تلك التجارب جرعتين من التطعيم بينهم 21 يومًا، حيث سيتم متابعة المشاركين فى الدراسة لمدة عام كامل.

وذكرت الوزيرة أن تجربة اللقاح مرت بالمرحلة ما قبل الإكلينيكية، (ما قبل السريرية) وهى مرحلة اختبار اللقاح فى المختبرات وعلى الحيوانات، ثم المرحلة الأولى وتمت على عدد من الأصحاء لاختبار المأمونية وقياس الفاعلية والجرعة القياسية لإنتاج أجسام مضادة بمستوى مناسب، وتمت المرحلة الثانية على عدد أكبر من المتطوعين والتى انتهت إلى ثبوت فاعلية وأمان اللقاح على المشاركين، ثم بدأت المرحلة الثالثة لاختبار اللقاح على مجموعة أكبر من دول العالم المختلفة وتعد مصر من ضمن تلك الدول والتى تهدف لاستكمال اختبار المأمونية والفاعلية على عدد أكبر فى أماكن مختلفة.