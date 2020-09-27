شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر للطيران" تسير غدا 30 رحلة دولية وداخلية لنقل 4100 راكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن تسيير 30 رحلة دولية، غدا الإثنين، لعدة وجهات بالخارج، بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم.

وقالت مصر للطيران في بيان صحفي ، اليوم الأحد ، أن الرحلات الجوية ستكون بمعدل رحلة واحدة إلى كل من باريس، لندن، ميلانو، نيروبي، أبوظبي، الشارقة، بيروت، البحرين، المدينة المنورة، إسطنبول، الخرطوم، بالإضافة إلي 3 رحلات جوية إلي كل من جدة، دبي، ورحلتين جويتين إلي كل من الرياض، الدمام، و 7 رحلات داخلية بمعدل رحلتين إلي شرم الشيخ، ورحلتين إلي الغردقة، ورحلة جوية إلى الأقصر، أسوان، طابا، و3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 4100 راكب.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة ، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات .

Advertisements

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج ، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه ، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين .