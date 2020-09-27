شكرا لقرائتكم خبر عن وائل غنيم يؤكد: محمد على خائن ومتآمر أهبل ولا يملك خطة وأفاق سياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه وائل غنيم الناشط السياسى، رسالة إلى الخونة محمد على المقاول الهارب، قائلا " البلد لم تتحسن بمجموعة من الساقطين لأنهم يستغلوا غضب المواطن المصرى، لأن محمد على ومحمد ناصر وحمزة زوبع وعبد الله الشريف وجميعهم تجار غضب، ويوظفوا غضب المصرى الذى به جزء من المبالغة وجزء حقيقى".

وأضاف غنيم فى فيديو لها، أن الخونة قبضوا من قطر ويريدون هدم مصر، دور التهييج الحالى يتم من خلال 20 أو 30 شخص يخرجوا فى أى قرية ويتم تصويرهم فى محاولة لإعادة استحداث النموذج الصورى، لإنهاك رجال الأمن.

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وتابع وائل غنيم، أن محمد على خائن ومجرم وسبق وشرح فى فيديو له كيفية إنهاك رجال الأمن، لأن رجل الأمن يحتاج إلى النوم لفترة 8 ساعات، وإنما فى حالة استمرار مراقبة الوضع ليوم كامل يبدأ فى التعصب ويبدأ يغلط، ويريدون استغلال ذلك للترويج والتهييج".

واستطرد وائل غنيم: "من يحرض على المظاهرات لم يملك افق سياسى لما يفعله بعد المظاهرات ومهيج الدنيا عشان يقبض، وجميعهم يتقاضون رواتبهم فى نهاية الشهر ولا يتذكر من يتعرض لأى أذى، أن الخونة بالخارج عبارة عن مجموعة ارزقيه ولا يمتلكون أى مشروع سياسى "

واستطرد الناشط السياسى: "محمد على لا يملك أى خطة ومركوب من المجموعة التى تحركه حاليا وهم القطريين وأصبح هو والإخوان واحد، مؤكدا أنه لا يملك أى حل وخائن ومتآمر وأهبل بدليل حديثه عن تشكيل مجلس رئاسى".