عاجل .. الصحة : ارتفاع نسبة التعافى من كورونا بمستشفيات العزل لـ91.8 %





كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، ارتفاع نسبة التعافى من فيروس كورونا بمستشفيات العزل إلى 91.8 %، بعد تسجيل 94374 حالة تعافى من كورونا بالمستشفيات على مستوى الجمهورية.

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