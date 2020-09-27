إنفوجراف .. كيفية تسجيل المصريين بالخارج للتصويت فى انتخابات النواب

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إنفوجرافا يوضح كيفية تسجيل المصريين بالخارج بالموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات حتى يتمكن الناخب من المشاركة فى انتخابات مجلس النواب 2020، مشيرة إلى أن باب التسجيل مفتوح حتى يوم 10 أكتوبر المقبل.





ونص قرار الهيئة رقم 59 لسنة 2020 بشأن تنظيم إجراءات تصويت المصريين خارج جمهورية مصر العربية فى انتخابات مجلس النواب، على إلزام كل ناخب مقيم بالخارج بتسجيل بياناته والبعثة الدبلوماسية التابع لها محل إقامته بالخارج، على الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات.

وتبدأ خطوات التسجيل بالدخول على موقع الهيئة www.elections.eg، ويختار الناخب خانة تسجيل بيانات المصريين بالخارج، ويسجل رقمه القومى واسمه وتاريخ الاقتراع المحدد للمحافظة التى ينتمى اليها وجميع بياناته المتعلقة بالإقامة فى الخارج والبعثة التى ينتمى اليها فى الدولة المتواجد فيها ودائرته الانتخابية فى الداخل.

وفى حالة ثبوت قيد اسم الناخب بقاعدة بيانات الناخبين، يظهر للناخب رقم التسجيل السرى الذى يحتفظ به دون إطلاع أى شخص عليه.

ويمكن للناخب الذى سجل بياناته فقط بالتصويت بالبريد حيث تتاح بطاقات الاقتراع لدوائر المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب لنظامى الفردى والقوائم، من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بحسب توقيت كل دولة، أيام 21 و22 و23 أكتوبر المقبل.

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كما يتم إتاحة بطاقات الاقتراع لدوائر المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب لنظامى الفردى والقوائم، من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بحسب توقيت كل دولة، أيام 4 و5 و6 نوفمبر المقبل.

ويدخل الناخب المتواجد فى الخارج، على موقع الهيئة ويقوم باختيار أيقونة تصويت المصرين بالخارج، حيث يُطلب منه إدخال رقم التسجيل السرى الذى سبق وحصل عليه، ويطبع بطاقة الاقتراع وفقا لدائرة محل إقامته، وإقرار بالتصويت.

ويبدى الناخب رأيه فى بطاقتى الاقتراع باختيار عدد من المرشحين للنظام الفردى مساو لعدد المقاعد المقررة للدائرة واختيار إحدى القوائم بالبطاقة المخصصة لنظام القوائم.

ويضع الناخب بطاقتى ابداء الرأى فى مظروف صغير ولا يدون عليه أى بيانات ثم يضعه داخل مظروف آخر أكبر ويرفق بهم إقرار التصويت والأوراق الأخرى المطلوبة المتمثلة فى صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارى الصلاحية متضمنا الرقم القومى ووثيقة الإقامة بالدولة محل التصويت، ويثبت عليه من الخارج بياناته وعنوان اللجنة الانتخابية بالبعثة الدبلوماسية المرسل إليها، ثم يرسل الأوراق عن طريق البريد المستعجل.