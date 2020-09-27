وزيرة الصحة : تجديد الثقة فى بيتر توفيق نائب رئيس المراكز المتخصصة

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وقالت الوزيرة، فى قرارها، إنه بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، وعلى قانون الخدمة الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2020 وقرار رئيس الجمهورية بشأن تنظيم وزارة الصحة والسكان والقرار الوزارى رقم 426 لسنة 2020، تم تجديد تكليف الدكتور بيتر توفيق وجيه، أخصائى ثانٍ طب بشرى بمعهد ناصر للبحوث والعلاج، القيام بأعمال نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة لمدة عام".
وأكدت زايد، أن ذلك يأتى بالإضافة إلى توليه مهام الإشراف الفنى على مستشفى حميات العباسية، وأن على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
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