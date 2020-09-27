مدبولى يتابع برامج تدريب الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية

وأوضح رئيس الوزراء، فى تصريحات سابقة، أن الحكومة تراجع جميع الوزارات والجهات التابعة لها، من حيث الأدوار والاختصاصات والهياكل التنظيمية، وبحث التشابك الحاصل بين بعضها، من أجل فض هذا التشابك، وضمان وجود اختصاصات واضحة ومحددة لكل وزارة ولكل جهة حكومية، تمهيدًا للانتقال للعاصمة الإدارية.

ووجه مدبولى بمراجعة كافة الجهات الحكومية، ودراسة إمكانيات دمج التقسيمات والجهات ذات الأنشطة المتشابهة، بحيث يكون الهيكل التنظيمى أكثر تعبيرًا وواقعية، بما يساهم فى تقديم خدمات أفضل وصنع سياسات عامة مستجيبة لاحتياجات المواطنين.