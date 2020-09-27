مكرم تتابع الموقف التنفيذى لمبنى وزارة الهجرة بالعاصمة الإدارية 

تفقدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم، مبنى الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية، لمتابعة الموقف التنفيذى للمبنى فى إطار تحركات الحكومة استعداداً لانتقال الوزارات تباعاً للعاصمة الإدارية خلال الفترة المقبلة.





وذكرت الوزارة فى بيانها الصادر، اليوم الأحد، أن السفيرة نبيلة مكرم تفقدت مقر الوزارة الذى يقع ضمن المجمع الوزارى الذى يضم وزارة القوى العاملة، التجارة والصناعة، التعاون الدولى، والتجارة الداخلية، وقطاع الأعمال العام، حيث وصلت نسبة تنفيذ حجم الأعمال فى المبنى إلى 85%.

وأعربت عن شكرها للهيئة الهندسية للقوات المسلحة المشرفة على جودة تنفيذ الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية وجميع العاملين بالمشروع من الشركات المدنية، لما تحقق من نسبة إنجاز تصل 85% بجودة مرتفعة، كان فيها مراعاة لتوفير معايير بيئة العمل الجيدة والطراز المعمارى الحديث.

وتبلغ مساحة مبنى وزارة الهجرة بالحي الحكومى 8371 مترا مربعا، مكون من 5 طوابق مقسمة إلى 128 غرفة عمل مكتبية، و40 غرفة للفراغات الخدمية.

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