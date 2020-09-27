صلاح حسب الله : السيسى كشف الأهداف الخبيثة والشيطانية لقوى الشر والإرهاب

وجه الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسى على كلماته الواضحة والحاسمة عن كل ما يدور داخل الدولة المصرية من إصلاحات، مؤكدا أن السيسى يراهن على الشعب المصرى وتحمله لهذه الإصلاحات وحرصه على استقرار الدولة.





وقال "حسب الله"، فى بيان، اليوم الأحد، أن حديث الرئيس السيسى، خلال افتتاحه عددا من المشروعات القومية الكبرى، منها أكبر مجمع لتكرير البترول بمسطرد بمحافظة القليوبية، عن الإصلاحات الاقتصادية كان واضحا وحاسما، فقد وجه الشكر للمصريين على تحملهم لتبعات الإصلاحات الاقتصادية، وأنه يراهن على وعى المصريين وحرصهم على حماية الدولة، مشيرا إلى أن هذا المشروع تأخر 10 سنوات، بسبب أحداث 25 يناير 2011، وهناك مشروعات اخرى تأخرت بسبب عدم الاستقرار. وأعلن المتحدث باسم مجلس النواب تأييده التام لتأكيد الرئيس السيسى بأن وجود الأمن والاستقرار يأتى بالاستثمارات لمصر، مؤكدا أهمية إعلان الرئيس السيسى إنفاق ما يقارب من 380 مليار جنيه على العاصمة، خلال السبع سنوات الماضية، وهذا دليل قاطع على حجم الإنجازات والمشروعات، التى تمت داخل العاصمة وحدها، مؤكدا أن السيسى كشف الأهداف الخبيثة والشيطانية لقوى الشر والضلال والإرهاب لإسقاط الدولة المصرية.

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