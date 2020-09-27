وائل غنيم : محمد على مركوب من القطريين والإخوان ولا يمتلك أى خطة

شن وائل غنيم، المقيم فى الولايات المتحدة، هجومًا حادًا على المقاول الهارب محمد على ومحمد ناصر وحمزة زوبع وعبدالله الشريف، واصفًا إياهم بتجار الغضب ومجموعة من الساقطين.





وأضاف غنيم، فى مقطع فيديو له، أنهم "عبارة عن خونة يمولون من قطر فى إطار مخطط هدم الدولة المصرية"، لافتًا إلى أن المظاهرات المزعومة لا تتعدى 30 شخصًا يتم تصويرهم، مشددًا على أن من يحرض على المظاهرات لا يمتلك أفق سياسى. وتابع: "دول مهيجين الدنيا عشان يقبضوا، خصوصًا وأنهم عبارة عن مجموعة أرزقية يحصلون على مرتبات فى نهاية كل شهر ولا يملكون أى مشروع سياسى". وواصل هجومه على الهارب محمد على، واصفًا إياه بـ "المتأمر والأهبل" والدليل على ذلك حديثه عن تشكيل مجلس رئاسى، مضيفًا: "محمد على مركوب من القطريين والإخوان، ولا يمتلك أى خطة".

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