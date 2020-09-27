الخارجية: مصر تتابع باهتمام بالغ تطورات الأوضاع بين أرمينيا وأذربيجان  

أعربت جمهورية مصر العربية، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأحد، عن متابعتها ببالغ الاهتمام تطورات الأوضاع المتسارعة بين أرمينيا وأذربيجان فى إقليم "ناجورنو-كاراباخ"، وناشدت الطرفين بضبط النفس ووقف التصعيد.





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