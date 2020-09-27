إخلاء سبيل 68 طفلا متهما بالمشاركة في أحداث الشغب الأخيرة

أمر المستشار حماده الصاوى النائب العام اليوم الأحد الموافق السابع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري بإخلاء سبيل ثمانية وستين طفلا من المتهمين في القضية رقم 880 لسنة 2020 حصر تحقيقات «نيابة أمن الدولة العليا» بالمشاركة في أحداث الشغب التي وقعت خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد أخذ التعهد على ولاة أمورهم بالمحافظة عليهم وحسن رعايتهم وعدم السماح لهم بارتكاب مثل تلك الأفعال مستقبلا، وعدم تعريضهم إلى الخطر مجددا.

هذا، وتعكف «النيابة العامة» على استكمال التحقيقات مع باقي المتهمين بالقضية المشار إليها.