موجز السوشيال: إبراهيم سعيد يفتح النار على رضا عبد العال.. وأحمد عيد عبد الملك يراهن على بامبو

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور الآتية:

ربنا يصبر أهلك.. حمدي الميرغني يودع الفنان الراحل المنتصر بالله

نعى الفنان حمدي الميرغني الفنان الراحل المنتصر بالله، الذي وافته المنية صباح أمس، السبت 26 سبتمبر، بعد صراع مع المرض.

أحمد عيد عبد الملك يراهن على بامبو: سيكون له دورا كبيرا مع باتشيكو

نشر أحمد عيد عبد الملك لاعب نادى الزمالك السابق، تغريدة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" وكتب أحمد عيد عبر حسابه على تويتر: "‏مين يراهن ان كريم بامبو هيبقى ليه دور كبير مع باتشيكو وبن شرقي هيلعب جوة الملعب".

قطعت فيه وشتمنى.. إبراهيم سعيد يفتح النار من جديد على رضا عبد العال | شاهد

نشر إبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك السابق، تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

منة فضالى تهنئ ريهام حجاج بعيد ميلادها.. شاهد

هنأت الفنانة منة فضالى الفنانة ريهام حجاج بعيد ميلادها ونشرت عدة صور من الاحتفال.