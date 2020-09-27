نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكي القضايا الإقليمية والدولية في المقال التالي
وصرح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، بأن الوزيرين "شكري" و"بومبيو" أكدا خلال الاتصال على استراتيجية العلاقات الثنائية التي تجمع البلديّن، وسعيهما لمواصلة تعزيز آفاقها في شتى المجالات بالشكل الذي يحقق مصالح مصر والولايات المتحدة المُشتركة على كافة الأصعدة.
وأضاف المُتحدث الرسمي أن الجانبين أكدا كذلك على تلاقي رؤى الدولتيّن في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، حيث شهد الاتصال نقاشًا حول عدد من ملفات المنطقة، منها آخر المُستجدات على الساحة الليبية والجهود المبذولة لتثبيت عملية وقف إطلاق النار، كما تم تناول التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية.
واختتم حافظ تصريحاته بالإشارة إلى أن "شكري" و"بومبيو" شددا على ضرورة استمرار التنسيق والتشاور بين البلديّن خلال الفترة المقبلة حول كافة القضايا التي تحظى باهتمام مصر والولايات المتحدة، خاصة في ظل التحديات وتعدد الأزمات التي تعاني منها المنطقة.
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قالت وزارة الخارجية اليوم الأحد إن جمهورية مصر العربية، تتابع ببالغ الاهتمام تطورات الأوضاع المتسارعة بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم "ناجورنو-كاراباخ" وناشدت وزارة الخارجية في بيان لها، الطرفين بضبط النفس ووقف التصعيد.
وأكد البيان على موقف مصر الثابت والقائم على حث كافة الأطراف على الحوار من أجل الوصول إلى تسوية بالطرق السلمية وفقًا لمقررات الشرعية الدولية، وذلك في إطار مجموعة "مينسك" التابعة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي.
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