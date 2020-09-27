نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تتبنى مبادرة المجلس الدولي للسياحة "شارك تجربتك بالسفر" (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت وزارة السياحة والآثار بتبني المبادرة التى أطلقها المجلس الدولى للسياحة والسفر WTTC بمناسبة الاحتفال يوم السياحة العالمي.

ومن جانبه نشر المجلس فيلمًا قصيرًا يدعو من خلاله العالم أجمع لمشاركة تجارب سفرهم التي غيرت من حياتهم.

وقامت الوزارة بنشر هذا الفيلم على كافة مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها الفيس بوك وتويتر والانستجرام لتدعو العالم لمشاركة تجاربهم المفضلة للسفر وخاصة تجاربهم فى مصر.