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الصحة تكشف خطط غلق المنشآت الدراسية حال ظهور إصابات كورونا بين الطلاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 القواعد المنظمة التى وضعتها وزارة الصحة والسكان فيما يتعلق بغلق المنشآت الدراسية فى حال اكتشاف حالات لفيروس كورونا المستجد.

 

وحددت الوزارة فى خطتها نوع الغلق سواء كان غلق فصل دراسى أو مدرسة دراسية أو مجمع دراسى أو غلق مدارس قرية أو مدينة أو غلق مدارس المحافظة وفقًا لأعداد الحالات المكتشفة كالتالي:

وفيما يتعلق بغلق الفصول تقوم الوزارة بغلق الفصل عند حدوث أكثر من حالة مؤكدة فى نفس الفصل خلال أسبوعين، وفى هذه الحالة يتم إغلاق الفصل لمدة 28 يوما تبدأ من تاريخ بداية تنفيذ قرار الغلق وتتخذ القرار كلًا من الإدارتين الصحية والتعليمية.

 

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أما غلق المدارس فعند غلق أكثر من فصل فى المدرسة خلال أسبوعين، يعد ذلك مؤشرًا على زياة معدل انتقال المرض بالمدرسة، لذلك يتم غلق المدرسة لمدة 28 يوما، بواسطة مديرتى التربية والتعليم والصحة.

 

بينما غلق المجمع المدرسى يتم غلق المجمع فى حال غلق مدرسة فى مجمع مدارس، ثم حدوث مؤشر لغلق أكثر من فصل كما فى البند رقم 1 بأى من المدارس فى ذات المجمع كاملًا، وفى هذه الحالة يتم غلق المجمع لمدة 28 يوما بواسطة مديرتى التربية والتعليم والصحة.

 

وبالنسبة لغلق مدارس المحافظة: فى هذه الحالة يتم الغلق وفقا لتوصيات لجنة إدارة الأزمة وتطور الوضع الوبائى، وقد يتم اتخاذ قرار بغلق مدارس إحدى المحافظات لمدة لا تقل عن 28 يوما وقد تمتد وفقا لما تقرره اللجنة ويتم تطبيق هذه القرار بواسطة ديوان المحافظة.

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