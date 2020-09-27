شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية المصرية تناشد أرمينيا وأذربيجان بضبط النفس ووقف التصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضحت جمهورية مصر العربية، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأحد، أنها تتابع ببالغ الاهتمام تطورات الأوضاع المتسارعة بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم "ناجورنو-كاراباخ"، وناشدت الطرفين بضبط النفس ووقف التصعيد.

وأكد البيان على موقف مصر الثابت والقائم على ‏حث كافة الأطراف على الحوار من أجل الوصول إلى تسوية بالطرق السلمية وفقاً لمقررات الشرعية الدولية، وذلك في إطار مجموعة "مينسك" التابعة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبى.