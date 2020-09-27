النشرة المرورية : زحام بكوبرى أكتوبر و15 مايو .. وسيولة بمحور 26 يوليو

قال محمد صابر، محرر الشئون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، إن الحركة المرورية اليوم الأحد، وخاصة مع بداية الذرورة المسائية، تشهد معدلات سير تتراوح بين 60 إلى 65%، مشيرا إلى أن محافظة الإسكندرية تنحصر فيها الأحجام، فى طريق الحرية، وكذلك فى محور قناة السويس، القادم من محرم بك ومتجه لكورنيش الإسكندرية.





وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية، فى حلقة اليوم، من برنامج "افصل واسمع"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى محمد نشأت والإعلامية شيماء حافظ، أن محافظة الدقهلية تشهد بعض الأحجام، فى شارع الجلاء باتجاه الطريق الزراعى، بمدينة طنطا.

وأضاف صابر، أن محافظة بورسعيد تنحصر فيها الأحجام فى شارع سعد زغلول للمتجه إلى ميدان المنشية، موضحا أن باقى محافظات الوجه البحرى والوجه القبلى، الحركة المرورية فيها مرضية تماما.

وتابع صابر، أن بعض محاور الطرق الدائرية تشهد بعض الأحجام، لوجود أعمال توسعة وتطوير فيها، ومنها أعلى منطقة الكنيسة، للمتجه إلى المنيب، وأعلى منطقة الأوتوستراد، وأعلى منطقة المرج.

وأشار صابر إلى أن الإدارة العامة للمرور وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، حيث قامت بالتنسيق مع كافة إدارات المحافظات؛ للتعامل مع أى طارئ ونشر الخدمات المرورية، ووضع العلامات الإرشادية، واستيعاب أية كثافات على الطرق.

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وألمح صابر إلى أن الحركة المرورية فى محور 26 يوليو، مرضية تماما، وأن محافظة الجيزة تنحصر فيها الأحجام فى شارع السودان، للقادم من شارع التحرير، والدقى والمتجه لكوبرى فيصل، يفضل سلوك شارع الجامعة كونه أفضل حالا، أو سلوك شارع مراد، نظرا لأعمال التطوير الموجودة فى شارع السودان.

وفى محافظة القاهرة نصح صابر بتجنب محور جوزيف تيتو، لوجود بعض أعمال التطوير والإنشاءات، مشيرا إلى أن سلوك جسر السويس، سيكون أفضل حالا منه فى هذا التوقيت، مشيرا إلى أن محور الفردوس يشهد بعض الأحجام فى الاتجاهين بشارع صلاح سالم.

وأشار إلى أن محور الفنجرى، القادم من مدينة نصر ومصر الجديدة، ومتجه للوايلى والزاوية الحمراء، يشهد بعض الأحجام، ويفضل سلوك شارع لطفى السيد، ونفق أحمد سعيد.

واستطرد صابر أن كوبرى أكتوبر وكوبرى 15 مايو، يشهدان بعض الأحجام، ويفضل لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة، استخدام كوبرى الجلاء وكوبرى الجامعة وكوبرى عباس وكوبرى الساحل، وعدا ذلك الحركة المرورية فى باقى محافظات الجمهورية مرضية تماما.