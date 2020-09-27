شكرى يبحث مع نظيره الأمريكى جهود وقف إطلاق النار فى ليبيا 

تلقى سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً من مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى، وذلك لمناقشة أبعاد العلاقات الاستراتيجية الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك للدولتين.





وفى تصريح للمُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، ذكر بأن الوزيرين أكدا خلال الاتصال على استراتيجية العلاقات الثنائية التى تجمع البلديّن، وسعيهما لمواصلة تعزيز آفاقها فى شتى المجالات بالشكل الذى يحقق مصالح مصر والولايات المتحدة المُشتركة على الأصعدة كافة. وأضاف المُتحدث الرسمى أن الجانبين أكدا كذلك على تلاقى رؤى الدولتيّن فى العديد من القضايا الإقليمية والدولية، حيث شهد الاتصال نقاشاً حول عدد من ملفات المنطقة، منها آخر المُستجدات على الساحة الليبية والجهود المبذولة لتثبيت عملية وقف إطلاق النار، كما تم تناول التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية. واختتم حافظ تصريحاته بالإشارة إلى أن شكرى وبومبيو شددا على ضرورة استمرار التنسيق والتشاور بين البلديّن خلال الفترة المقبلة حول جميع القضايا التى تحظى باهتمام مصر والولايات المتحدة، خصوصا فى ظل التحديات وتعدد الأزمات التى تعانى منها المنطقة.

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