فيديو .. أحمد يونس يطالب بتشديد العقوبة على المتحرشين بالصغار : حاجة مخيفة

وأضاف يونس، خلال برنامجه "صباحك ومطرحك" عبر الراديو 9090، اليوم الأحد: "البعض كان بيقول ليه اللى صور الفيديو منزلش كل المدرس علقة موت زى ما بيقولوا، والبعض قال إنه مش من حقه يضرب والراجل صور وبلغ".

وتساءل: "فى شرع وعرف مين ابنى أو بنتى ياخدوا درس فى أوضة مقفولة، الراجل فوق الـ60 سنة وعمل اللى المراهقين معملهوش".

وأوضح أن البعض طالب بإعدام المدرس، مطالبًا بتشديد العقوبة على الكبار المتحرشين بالصغار، معلقًا: "دى حاجات مخيفة، والولاد لازم يعرفوا يعنى إيه تحرش، وهناك حدود فى جسمه لا يجب أن يقترب أحد منها".