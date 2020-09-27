متحدث الرئاسة: كلمة السيسي أمام الأمم المتحدة شاملة بها خريطة طريق للعالم...

استعرض السفير بسام راضي ثوابت السياسة المصرية الخارجية والتحركات السياسية على مستوى العالم مؤكدا أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الأمم المتحدة كلمة شاملة بها خريطة طريق للعالم كله ومنظومة المجتمع الدولي والمجهود الجمعى السياسي على مستوى العالم أجمع.

وأكد السفير بسام راضي للإذاعة المصرية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فى صياغة السياسة الخارجية كان هناك مبادئ ثابتة واضحة جدا للمجتمع الدولي كلها مبادئ تدعو للاحترام المتبادل المصلحة المشتركة البناء التنمية الرخاء للشعوب وللإنسانية جمعاء.

وقال السفير بسام راضي أن التعامل مع أزمات المنطقة ايضا كها منبادىء تدعو الحفاظ على مقدرات الشعوب والحفاظ على موارد الدول والتعامل فقط مع الجيوش الوطنية لا للمنظمات أو الميلشيات والحفاظ على حدود الدول ووحدة أراضيها بعيدا عن التقسيم والتفتيت.

وتابع : المنظور العام الممارسات العامة فى أى دولة الرئيس ينادى أن تكون على اساس المواطنة بعيدا عن أى مذهبية او طائفية أو اى تميز من أى نوع كل هذه مبادىء سامية وغالية جدا نادرا أن تجد السياسية تعرف هذة المبادىء لكن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يصر على تلك المبادىء وفى كل المقابلات الخارجية أو الثنائية تجد إطار ثابت موقف مصر من أى قضية أوازمات مثل ليبا – سوريا – اليمن – العراق – أو حتى تعاملات مصر مع الاجتماعات الثنائية التعاون المشترك – المصلحة المشتركة – الخير للشعوب – الاحترام.

وقال السفير بسام راضي أن مصر لها وجه واحد فقط فى التعامل وهو ما نجده فى الإعلام فى التصريحات فى البيانات وما يصدر من الرئيس هو ما يدور فى الغرف المغلقة.