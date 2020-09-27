للوقاية من فيروس كورونا.. الصحة تعلن خطة تأمين بطولة كأس العالم لكرة اليد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خطة تأمين بطولة كأس العالم لكرة اليد لرجال رقم 27.

وأوضحت الوزارة، ان الخطة تقوم أولًا علي تقييم المخاطر، فقبل وصول الفرق الطبية بشهر كامل تقوم لجنة من القطاع الوقائي بتصنيف درجة نشاط الفيروس بالدول المشاركة.

واضافت الوزارة، ان فى حال وجود نشاط متوسط أو عال بدولة ما يتم رفع مستوى الإجراءات الاحترازية للتعامل مع بعثات تللك الدول، و يتم تطبيق إجراءات الحجر الصحي الروتينى على جميع الحضور "مسح حراري - مناظرة نتائج تحليل pcr.

وافادة وزارة الصحة، ان التعامل مع حالات الإشتباه يتم كالتالي:-

و تفعيل غرفة الأزمات الوقائية للعمل 24 ساعة يوميا لتلقي البلاغات أولا بأول من المحافظات المستضيفة للبطولة والتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية

اضافت الوزارة ان التعامل مع حالات الاشتباه سيكون كالتالي:-

تخصيص فريق استجابة سريع في اماكن أنعقاد الحدث وتزويده بجميع الواقيات الشخصية اللازمة وجميع المعلومات الخاصة بالأمراض المعدية التعامل الفوري مع حالات الاشتباه ومتابعة المخالطين للحالات الإيجابية

و التأكد من توافر غرف العزل المناسبة بفنادق الإقامة وبصالات التدريب و المباريات.

وتطبيق كافة إجراءات مكافحة العدوى عليها و تفعيل نظام الترصد الإلكتروني للأعراض لتفعيل الإجراءات الإحترازية فوريا.

Advertisements

عند ظهور أعراض مرضية بسيطة على أحد المشاركين يتم تقييم الحالة طبيا من طبيب الفندق والطبيب المشرف ويتم عمل مسحة لإجراء اختبار PCR ويعزل في غرفته، بالفندق أو بغرفة العزل المخصصة لذلك لحين ظهور النتيجة وفي حالة السلبية يعالج حسب حالته ويستمر بمقر اقامته حتى زوال الأعراض البسيطة وفي حالة الإيجابية يخرج من المعسكر ويتم تحويله للمستشفى.

ويتم إخطار وزارة الصحة والسكان للتنسيق بشأن عزل الحالة في الأماكن المخصصة لذلك.

وأوضحت الوزارة الإجراءات الإحترازية كالتالي:-

عمل المسح الحراري على جميع مداخل الفنادق وصالات التدريب وقبل الصعود إلى الحفلات و قبل الدخول إلى غرف الاجتماعات فإنه يتم التأكد من تحقيق الإجراءات الوقائية والإحترازية المختلفة عن طريق

منظومة ثبات قوة العمل خلال البطولة Full Bubbles، وتعني ثبات قوة العمل التي على اتصال مباشر بالبعثات الرياضية بكل فندق أو ملعب يستضيف أحد الفرق حتى سفر بعثة هذا الفريق ويصدر في هذا الشان قرار من الجهات المسئولة

ويتم تثبيت العمالة بكافة أنواعها في صورة حزم ثابتة مع كل فريق طوال فترة البطولة بحيث يقتصر التعامل على أشخاص بعينهم مما يحد من انتشار العدوى ويسر عملية متابعة المخالطين.

التباعد الجسدي:-

يتم تقسيم الملعب إلى مناطق كل منطقة يرمز لها بلون مختلف ويكون لها إجراءات وقائية محددة وتلتزم الأفراد داخل كل منطقة لونية بان تحد حركتها داخل المساحة المحددة لها وبالحد الأقصى لعدد المسموح به و الحد من تواجد الصحفيين والإعلاميين إلى الحد الأدنى المسموح بمشاركتهم.

وأشارت وزارة الصحة الي إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.