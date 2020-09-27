شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نصائح وزارة الصحة للوقاية من كورونا داخل الحضانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت وزارة الصحة مجموعة من النصائح، للوقاية من كورونا داخل الحضانات، بالتزامن مع إعادة فتح الحضانات فى العديد من المناطق بأنحاء الجمهورية، وتشمل النصائح تطبيق التباعد الإجتماعى، الذى يشمل على وضع مسافة متر واحد على الأقل بين مكاتب الأطفال، وعدم استخدام أدوات طعام مشتركة، والاقتصار على الأدوات التي تستخدم مرة واحدة فقط، ووضع سياسة للأجازات المرضية للعاملين، لضمان إلتزامهم، وحماية حقوقهم، وإيجاد آلية للتأكد من الالتزام بغسيل الأيادى ومكافئة الأطفال الأكثر إلتزاما للتشجيع.



نصائح وزارة الصحة

كذلك نصحت وزارة الصحة، بتوفير أدوات النظافة الشخصية، داخل الغرف، كمعقم لليدين أو الكحول، وتخصيص معلم أو اثنين ثابتين لكل مجموعة من الأطفال لتقليل الاختلاط، وفصل أوقات خروج الأطفال عن بعضهم لتقليل الاختلاط، وفحص الأطفال قبل الدخول عن طريق قياس الحرارة، والتأكد من عدم وجود احمرار بالخدين وصعوبة في التنفس وتنفس سريع وارهاق.

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وزارة الصحة على تويتر

وأيضا وجهت وزارة الصحة ، بتطهير الأسطح والأماكن المشتركة يوميا على الأقل والاهتمام بتطهير دورات المياه بصفة مستمرة على مدار اليوم، ووجود شخص مدرب على أساليب مكافحة العدوى مسئول عن ضمان تدريب والتزام جميع المتواجدين في الحضانة ، كما شددت على ضرورة أن تكون الطاولات المستخدمة قابلة للتطهير، والتعقيم، ووجود ملصقات ومواعد توعوية مناسبة للأطفال عن مكافحة العدوى والتباعد، وتفضيل التهوية الطبيعية على المراوح والتكيفات.