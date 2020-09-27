شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء: فضفضة الزوجة مع أمها عن زوجها حرام إذا كانت للذم فيه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت دار الإفتاء المصرية بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أجابت خلاله على أسئلة المتابعين، والتى جاء من بينها سؤال جاء نصه، هل يجوز الصلاة للمرأة بدون جوارب القدم؟.

وأجاب على السؤال خلال البث المباشر الدكتور محمود شلبى، مدير إدارة الفتوى الهاتفية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلا: يجوز، المذهب الحنفى يرى أن القدمين ليستا عورة، وبالتالى ممكن أن تصلى المرأة والقدمين مكشوفيين، والصلاة للمرأة بدون جوارب صحيحة للمرأة.

وتلقى سؤال أخر جاء به:"ما هى فتوى قراءة السور الصغيرة فى صلاة الفريضة دون ترتيب؟"، فرد قائلا: يجوز لكن الترتيب أولى.

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كما رد قائلا عن سؤال: هل فضفضة البنت لأمها عن مشاكلها الزوجية حرام؟: الكلام أحيانا يكون عن مشكلة لأن الأم أكثر خبرة وتنصحها بالحل، فهذا حلال ، مادام الكلام بهدف المصلحة فهو مقبول، لكن أحيانا أخرى الكلام يكون فقط بهدف التسلية أو تضييع الوقت، ولا سبب له، وبالتالى يُصبح غيبة محرمة، الفضفضة إذا كانت لحل مشاكل والتنفيس عن النفس والنصائح حلال ولا شئ فيها، بينما الفضفضة من أجل الذم فى الزوج، وليس بهدف الإصلاح فهو رام لا يجوز.

وأجاب على سؤال "هل يجوز أكل لحوم تم ذبحها على الشريعة اليهويدية مع التسمية عليها عند الأكل"، قائلا: نعم يجوز، فالله تعالى يقول فى سورة المائدة،: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ"، وبالتالى تناول هذه اللحوم حلال ولا شيئ فيها إن شاء الله.

واستقبل سؤال :هل شرب السجائر أو الشيشة ينقض الوضوء؟ ورد قائلا: لا ينقض الوضوء، فليس كل شىء ممنوع ينقض الوضوء، فمثلا تحلى الرجل بالذهب أو الحرير لا يجوز، ومع ذلك إذا ارتدى رجل خاتم ذهب، رغم أنه حرام لكنه لا ينقض الوضوء.