مرصد الأزهر فى أسبوع .. يتابع الاعتداء على مسلمتين ويحذر من خطاب الكراهية

وأكد المرصد أن ذلك الاعتداء السافر على السيدتين المسلمتين سلوك عدوانى وعمل متطرف ناتج عن خطاب الكراهية وظاهرة الإسلاموفوبيا التى يعانى المسلمون من ممارسات ناتجة عنها داخل المجتمعات الغربية، داعيًا دول العالم الغربى إلى تشديد العقوبات على مرتكبى جرائم العنصرية والكراهية، للحدِّ من تلك الظاهرة المنتشرة التى قد تؤدى إلى عواقب وخيمة تمس أمن وسلامة المجتمعات.

كما تابع المرصد، تصريحات نائب المدير العام لوكالة الاستخبارات الأسترالية، والتى أعربت عن تخوفها من تزايد أنشطة التطرف اليمينى، واستخدام المتطرفين اليمينيين نفس الاستراتيجيات التى يستخدمها متطرفو داعش.

وشدد المرصد على ضرورة اتخاذ الأجهزة الأمنية الحيطة والحذر تجاه الخطر الكامن الذى يشكله تيار اليمين المتطرف الذى لا يقل فى خطورته عن الجماعات التى تتستر بستار الدين، مؤكدًا أن سياسات ذلك التيار العدائية من شأنها أن تقوِّض الأمن وتساعد على ذيوع الفوضى داخل المجتمعات.

وفى بيان له بمناسبة اليوم الدولى للسلام، الذى يحتفل به العالم فى الحادى والعشرين من سبتمبر كل عام، أكد المرصد أن العمل من أجل تحقيق السَّلام ضرورة إنسانية، لأنه الغاية المبتغاة من جميع البشر -لا فرق بين المسلمين وغيرهم من أتباع الديانات الأخرى- فالجميع سواسية فى الجنوح إلى السلم، وشركاء فى وضع أسسه وحمايته، وإزالة الموانع التى تحول دونه، موضحًا أن السلام هو المظلة التى تقى جميع البشر حر النزاعات والحروب، وتجنبهم وهج التوترات والصراعات.

وتعليقًا على حزمة الإجراءات الجديدة التى أعلنت إدارة موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" عن اتخاذها للحدِّ من انتشار العنف والمعلومات المضلِّلة ومكافحة خطاب الكراهية ومحاربة الشائعات، أكد المرصد أن تلك الإجراءات لا غنى عنها، وذلك لمواجهة سيل الأفكار المتطرفة على جميع الأصعدة، خصوصًا بين فئة الشباب التى تُعتبر الأنشط والأبرز على وسائل التواصل، مشيرًا إلى أنه حذر من مغبة انتشار خطاب الكراهية على تلك المنصات التى أصبحت ذات تأثير بالغ على عقول الشباب وسلوكياتهم، وأنه بصدد إصدار دراسة حول خطاب الكراهية فى وسائل الاتصال، لما له من تأثيرات سلبية على التعايش السلمى والاستقرار المجتمعى.

Advertisements

كما علَّق المرصد على تسليط وكالة برنسا لاتينا الكوبية، الضوء على الحملة التوعويّة التى أطلقها مجمع البحوث الإسلامية باللغة الإنجليزية تحت عنوان "الإسلام الذى لا يعرفونه" لمواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا، وأكَّد مرصد الأزهر أن إبراز صورة الإسلام الحقيقية ومنهجه الوسطى هو الخطوة الأولى لتعريف الناس به، وترسيخ المفاهيم المعتدلة والصحيحة عنه، وأن ذلك مسؤولية كل مسلم، ليس فقط فى البلدان الإسلامية بل فى كل بقعة من هذا العالم، مشيرًا إلى أن المرصد له دور بارز فى مواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا وخطاب الكراهية الذى يذكيه تيار اليمين المتطرف ضد المسلمين.

ومتابعة للنشاط الإرهابى داخل القارة الإفريقية، أكد المرصد أن عمليات الاختطاف تحتل أولوية عند الجماعات المتطرفة، وأنها متأصلة فى أيديولوجيتها من أجل الحصول على المال، كونه يمثِّل العصب الرئيس لتمويل نشاطها الإرهابى، واستخدامه كورقة ضغط للحصول على تنازلات سياسية، إضافة إلى تمويل عمليات الإنتاج الإعلامى الذى يعتبر عندهم بمثابة "نصف الجهاد"، كما أكَّد أن تلك العمليات التى ينتهجها تنظيم داعش وجماعة بوكو حرام تعطى دلالة واضحة على إفلاسهما وسعيهما الحثيث إلى إيجاد فرصة لإثبات أنهما ما يزالان موجودين، لتهديد سلام المجتمعات والعبث باستقرارها.

وحول الندوة الأوروبية التى نظَّمها المعهد الأوروبى للبحر المتوسط "IEMed" بالتعاون مع المرصد الإسبانى للعنصرية وكراهية الأجانب "OBERAXE" ومؤسسة الفنار، تحت عنوان "تفكيك الإسلاموفوبيا" بمناسبة انطلاق فعاليات اليوم الأوروبى لمكافحة الإسلاموفوبيا، الذى يوافق 21 سبتمبر من كل عام، قال المرصد إن فعاليات ذلك اليوم تعكس إدراك المجتمعات الأوروبية لخطورة تلك الظاهرة المنتشرة فى العديد من دول القارة، مؤكدًا على أنه من المهم أن يتم تفعيل المكافحة الحقيقية وألا تقتصر على العرض الإعلامى فقط؛ وذلك لتخفيف وطء الممارسات التى يعانيها المسلمون، التى لطالما حذر المرصد من وقعها السلبى على المجتمعات الغربية.

وعلى صعيد المقالات والتقارير المتواصلة التى تعالج قضايا مرصد الأزهر، نشر المرصد عددًا من المقالات والتقارير باللغة العربية واللغات الأجنبية، أبرزها: "قراءة تحليلية للفيلم الوثائقى الإسبانى إرث الخلافة"، ومقال باللغة الأردية عن "اليوم الدولى للسلام"، ومقال باللغة الإسبانية بعنوان "السلام هو أصل التعامل ومظلة لجميع البشر"، ومقال باللغة الألمانية حول تنامى خطر اليمين المتطرف فى ألمانيا، إضافة إلى نشر تحذير باللغة الإنجليزية بشأن تجنيد الأطفال فى المملكة المتحدة، ونشر متابعة المرصد حول القبض على المتهم فى هجوم مسجد "ترونتو"، إلى جانب نشر رسائل من حملة "دين الرحمة"، وعن أحوال المسلمين بالغرب.

كما ترجم المرصد بيانه بشأن جهود الجيشين النيجيرى والصومالى فى مكافحة الإرهاب إلى اللغة الفرنسية.