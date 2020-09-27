الارشيف / أخبار مصرية

تفاصيل جلسة المباحثات بين شكرى ونظيره الدنماركى بالقاهرة

0 نشر
هايدى الدسوقى 2020-09-27 18:02 0 تبليغ

Advertisements
استقبل سامح شكرى، وزير الخارجية، اليوم الأحد، نظيره الدنماركى يبى كوفود بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة، حيث تناول الجانبان أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى التباحث حول آخر مستجدات الأوضاع على الصعيد الإقليمى والدولى التى تهم الدولتين.   

وصرح أحمد حافظ، المُتحدث الرسمى لوزارة الخارجية، بأن الوزيرين أكدا على استعداد بلديهما لتطوير مختلف جوانب العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والبرلمانية، حيث أعرب شكرى عن تقديره لتسارع وتيرة التعاون بين الدولتيّن خاصة فى مجالات الطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، والنقل البحرى، والحفاظ على البيئة وحماية التنوع البيولوجى، بالإضافة إلى الإشادة بتزايد قيمة الاستثمارات الدنماركية فى مصر خلال السنوات الماضية والتى بلغت نحو مليار دولار، مشيراً إلى تطلعه لزيادة قيمة التبادل التجارى بين البلديّن، وتحقيق التوازن فى حركة التجارة، وسرعة استئناف السياحة الدنماركية إلى مصر. 

وذكر المُتحدث الرسمى أن الجانبين تناولا ملف الهجرة غير الشرعية، حيث ثمن الوزير الدنماركى جهود مصر المبذولة فى هذا الصدد والتى أسفرت عن وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية خلال السنوات الأخيرة، كما اتفق الوزيران على أهمية الاستمرار فى الجهود المبذولة للتصدى للفكر المتطرف ومكافحة الإرهاب، بما يسهم فى تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمى.  

وأضاف حافظ، أنه فيما يتعلق بالملفات الإقليمية، تباحث الوزيران حول مُستجدات عدد من القضايا بدول المنطقة، حيث أكد شكرى انفتاح مصر على أى مساعٍ من شأنها تعزيز الأمن والسلام فى المنطقة، وضرورة العمل خلال الفترة المقبلة على دعم الجهود على صعيد القضية الفلسطينية بما يُسهم فى التوصل لتسوية شاملة وعادلة لها، استناداً إلى مبدأ حل الدولتين فى إطار مقررات الشرعية الدولية.  

كما استعرض شكرى الجهود التى تبذلها مصر لتحقيق الاستقرار السياسى والأمنى فى ليبيا، مؤكداً تواصل مصر مع مختلف الأطراف الليبية لضمان تثبيت وقف إطلاق النار، والدفع قُدماً بمسار تحقيق الأمن والسلام والحفاظ على وحدة وسيادة الدولة والمؤسسات الليبية، بما يضمن المستقبل الذى ينشده شعب ليبيا الشقيق. 

 

Advertisements

 

  

 

 

 

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تفاصيل جلسة المباحثات بين شكرى ونظيره الدنماركى بالقاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا