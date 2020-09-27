وألقى الأنبا أرسانى، العظة باللغة الهولندية عن إكرام الصليب فى الإيمان الأرثوذكسى، وفى نفس القداس تم رسامة مجموعة من الشمامسة فى رتبة الأبصليتس والأغنسطس. شارك فى صلوات القداس القس كيرلس، صليب كاهن الكنيسة، والقمص أنجيلوس ميخائيل، كاهن كنيسة مارمرقص بلاهاى، وأعداد كبيرة من الشمامسة والشعب القبطى بهولندا.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسقف هولندا يترأس صلاة قداس عيد الصليب بكنيسة السيدة العذراء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.