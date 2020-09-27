سفير المجر : خطابات شيخ الأزهر ينصت لها الجميع لأنه قيمة وقامة دينية عالمية

وقال فضيلة الإمام الأكبر، إن الأزهر الشريف يضطلع بدور محورى فى نشر سماحة الإسلام ووسطيته واعتداله، وسعى الأزهر بكل جهده إلى نشر الصورة الصحيحة للإسلام عالميا، مضيفًا: "قطعنا شوطًا طويلًا مع المؤسسات الدينية العالمية مثل الفاتيكان ومجلس الكنائس العالمى فى طريق ترسيخ ثقافة التعايش السلمى والاندماج والسلام"، مؤكدًا أن حل أزمات العالم المعاصرة تستوجب العودة إلى الدين.

ومن جانبه، عبر سفير المجر، عن سعادته بلقاء فضيلة الإمام الأكبر، ونقل تحيات رئيس الوزراء المجرى إلى فضيلته، مضيفًا أن المجر تسعى إلى رفع مستوى التعاون والعلاقات مع مصر بما بين البلدين من علاقات تاريخية، وأنه تابع باعتزاز جهود شيخ الأزهر فى دعم السلام العالمى ونشر الصورة الحقيقية للإسلام، وإظهار إمكانية لقاء أتباع الديانات على أسس الاحترام المتبادل والتعاون الذى يخدم البشرية.

وأكد أن خطابات شيخ الأزهر ينصت لها الجميع لأنه قيمة وقامة دينية عالمية كبرى.