نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صرف منحة ال 500 جنيه للعمالة الغير منتظمة بالقوى العاملة وكيفية الصرف حتى نهاية العام 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة منحة ال 500 جنيه للعمالة الغير منتظمة: بعد أن تم صرف الثلاثة مراحل من منحة ال 500 جنيه للعمالة الغير منتظمة في مدة قدرها تعدت الثلاثة شهور، وبعد أن تم منح المستحقين ذلك، والذي كان سبب الصرف لهذه المنحة هو جائحة كورونا التي تعدت الشهور الماضية، وما زالت بعض الطفرات منها، وحفاظاً على سلامة وصحة المواطنين المصريين، قام الرئيس السيسي بتوجيه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي باستمرارية صرف المنحة للعمالة الغير منتظمة.

منحة ال 500 جنيه للعمالة الغير منتظمة حتى نهاية العام الجاري2020

منحة ال 500 جنيه، حيث تم توجيه رئيس مجلس الوزراء من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال افتتاحه بعض المشروعات، ولأن بعض القطاعات الخاصة والحكومية تأثرت بالجائحة التي طاحت في البلاد في الفترة السابقة، ومازالت بعض القطاعات متأثر بهذه الجائحة، وخاصةً العمالة الغير منتظمة، فقام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي باستمرارية صرف منحة ال 500 جنيه للعمالة الغير منتظمة لآخر العام الجاري.

كيفية صرف منحة ال 500 جنيه المرحلة الرابعة والخامسة والثالثة

سيتم صرف ثلاث مراحل أخرى لمنحة ال 500 للعمالة الغير منتظمة وسيتم الصرف لمن هم استحقوا المراحل الثلاثة الأولى، واليكم خطوات الصرف: