نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيان عاجل من التعليم لطلاب الثانوية العامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت أمس السبت، امتحانات الدور الثانى لطلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الذين تعرضوا لظروف قهرية منعتهم من أداء امتحان الدور الأول، وحصلوا على موافقة لأداء امتحان الدور الثانى بالدرجة الفعلية للعام الحالى 2020، وتغيبوا أو رسبوا فى مادة أو مادتين وتُعد هذه المحاولة هي الثانية لهم.

وقال الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا بمستندات تفيد أحقيتهم فى أداء امتحان الدور الثانى (222) طالب وطالبة، أدى منهم (20) طالبووطالبة امتحان اللغة العربية أمس السبت، أما اليوم الأحد فأن عدد الطلاب الذين أدوا امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية (26) طالبطالبة، ومادة الجبر والهندسة الفراغية (10) طلاب.

جدير بالذكر أن الوزارة قد قامت بتخصيص لجنة واحدة فقط على مستوى الجمهورية (مدرسة العجوزة ع.ث بنات التابعة لادارة العجوزة التعليمية ) لتكون مقر لامتحان الطلاب على أن تكون إقامة الطلاب الممتحنين بمبنى اتحاد الطلاب بالعجوزة مع تحمل الوزارة تكاليف الإقامة.

وتم العثور أمس أثناء أداء امتحان اللغة العربية على هاتف محمول بحوزة الطالبة (أ.م) بعد بداية الامتحان بنصف ساعة، وتم تحرير محضر إثبات حالة بالواقعة، وإحالة الموضوع للشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.