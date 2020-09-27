نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيان عاجل من التعليم لطلاب الثانوية العامة في المقال التالي
وقال الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا بمستندات تفيد أحقيتهم فى أداء امتحان الدور الثانى (222) طالب وطالبة، أدى منهم (20) طالبووطالبة امتحان اللغة العربية أمس السبت، أما اليوم الأحد فأن عدد الطلاب الذين أدوا امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية (26) طالبطالبة، ومادة الجبر والهندسة الفراغية (10) طلاب.
جدير بالذكر أن الوزارة قد قامت بتخصيص لجنة واحدة فقط على مستوى الجمهورية (مدرسة العجوزة ع.ث بنات التابعة لادارة العجوزة التعليمية ) لتكون مقر لامتحان الطلاب على أن تكون إقامة الطلاب الممتحنين بمبنى اتحاد الطلاب بالعجوزة مع تحمل الوزارة تكاليف الإقامة.
وتم العثور أمس أثناء أداء امتحان اللغة العربية على هاتف محمول بحوزة الطالبة (أ.م) بعد بداية الامتحان بنصف ساعة، وتم تحرير محضر إثبات حالة بالواقعة، وإحالة الموضوع للشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بيان عاجل من التعليم لطلاب الثانوية العامة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.