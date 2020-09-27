شكرا لقرائتكم خبر عن ينتهكون براءة الطفولة.. اليونيسف توثق جرائم الجماعة الإرهابية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ميراث من الخسة والاستغلال القذر يمتد لما يزيد عن 90 عاما لم يخجل خلالها التنظيم الإرهابى من استغلال الأطفال لتنفيذ أجندته المشبوهة، فقبل مقتل مؤسسها حسن البنا شكلت الجماعة "لجنة الأشبال" لاستقطاب طلاب المدارس في المراحل الابتدائية ولجان "الزهروات" لاستمالة الطالبات ليكون لديها قطيع من الأطفال مسلوبي الإرادة يستغله التنظيم في الكثير من المواقف.

وخلال اعتصام رابعة العدوية استغل الإخوان الأطفال لتنظيم مسيرات "أطفال ضد الانقلاب" فى خطوة أدانتها منظمات دولية من بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، فى المقابل تجاهل التنظيم تلك الإدانات ونظم مسيرة لأطفال لا يتعدون سن العاشرة بالأكفان البيضاء رافعين لافتات "شهيد تحت الطلب".