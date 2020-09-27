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شكري وبومبيو يبحثان جهود تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا

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شكري وبومبيو يبحثان جهود تثبيت وقف...

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الأمريكي مايك بومبيو، يوم الأحد، الجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا. جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه

المصدر: أحمد غريب - دوت الخليج

تاريخ النشر:الأحد 27 سبتمبر 2020 16:18 GMT

تاريخ التحديث:الأحد 27 سبتمبر 2020 17:40 GMT

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الأمريكي مايك بومبيو، يوم الأحد، الجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الوزيران، بحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وقال البيان إن ”شكري وبومبيو أكدا خلال الاتصال، إستراتيجية العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، وسعيهما لمواصلة تعزيز آفاقها في شتى المجالات بالشكل الذي يحقق مصالح مصر والولايات المتحدة المشتركة على كافة الأصعدة“.

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كما بحث الوزيران، آخر المُستجدات على الساحة الليبية والجهود المبذولة لتثبيت عملية وقف إطلاق النار، كما تم تناول التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية.

وشدد شكري وبومبيو، على ”ضرورة استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين خلال الفترة المقبلة، حول كافة القضايا التي تحظى باهتمام مصر والولايات المتحدة، خاصة في ظل التحديات وتعدد الأزمات التي تعاني منها المنطقة“.

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الوسومات:

مصر
ليبيا
أمريكا
سامح شكري
تاغ
مايك بومبيو

أحمد غريب - دوت الخليج

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