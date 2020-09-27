السلاب يتكفل بسداد مقابل التصالح لـ200 أسرة بمدينة نصر وعزبة الهجانة

وعبر بعض الأهالى عن رغبتهم فى التصالح على مخالفات البناء، وأنهم يدركون أهمية الإجراءات التصحيحية التى تتخذها الدولة، إلا أنهم لا يملكون القدرة المالية على سداد مقابل التصالح، وبناء عليه قرر "السلاب"، الإعلان عن مبادرة لسداد مقابل التصالح لـ200 أسرة من أهالى دائرة مدينة نصر وعزبة الهجانة.

وكلف السلاب، فريق من مؤسسة مصطفى السلاب الخيرية، بتلقى طلبات التصالح من الأهالى ودراسة الحالة الاجتماعية للراغبين فى التصالح على أن يتم إجراء سحب بنظام القرعة المعلنة لاختيار الـ200 أسرة التى ستتولى المؤسسة السداد نيابة عنهم.

ودعا النائب، مجتمع الأعمال والمرشحين بالدوائر المختلفة للإسهام فى هذه المبادرة الوطنية التى تستهدف تخفيف عبء الإجراءات التصحيحية عن غير القادرين الراغبين فى تصحيح وتوفيق أوضاعهم بالتصالح.