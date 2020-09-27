صور .. إيبارشية دشنا تكرم أوائل الشهادات

وبحسب بيان نشره المتحدث الرسمى بإسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، اليوم الأحد، أقيم الاحتفال بكنيسة الشهيد مارجرجس بمدينة دشنا بحضور الأنبا تكلا، أسقف الإيبارشية. وتضمن الحفل عدة فقرات، وفى ختامه منح الأنبا تكلا الأوائل هدايا تذكارية بمناسبة التفوق.

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