فيديو.. متحدث الوزراء: رخصة البناء ستكون بمثابة عقد ملزم بين صاحبها والدولة

وأوضح سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، عبر فضائية "dmc"، مساء الأحد، أنه تم تشكيل لجنة استعانت بجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية لإعطاء منظور علمى لما يجب أن يكون عليه المخطط العمرانى والاشتراطات البنائية الجديدة لمواجهة مشكلات تاريخية.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن رخصة البناء ستكون بمثابة عقد ملزم بين صاحب الرخصة والدولة، وحال مخالفته سيتم توقيع عقوبة عليه.
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