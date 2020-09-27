وأضاف أبوشقة، أنه سيخطر الهيئة الوفدية بعدم استكمال مدته الرئاسية، ومن ثم وجب عليه عرض التقرير المالى والسياسى عن فترة رئاسته على الهيئة الوفدية، وموافقة الهيئة الوفدية على الإجراءات المقترحة من رئيس الحزب لانتخاب رئيس جديد له.
وأوضح أبوشقة، أنه سيتم اعتبار منصب رئيس الحزب خاليا من يوم 17-10-2020، وتكليف فؤاد بدراوى، سكرتير عام الحزب لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها لاختيار رئيس حزب جديد طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة 21 من اللائحة الداخلية للحزب.
كما قرر رئيس الوفد، دعوة الهيئة العليا للاجتماع بعد غدٍ الثلاثاء فى الساعة الرابعة عصرًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس حزب الوفد يعلن عدم استكمال مدته ويدعو لاجتماع للهيئة العليا الثلاثاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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